ایران در اوج اقتدار است/ ۹ دی نمایش میثاق امت با رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه الشتر ضمن تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: رهبری در پیام تسلیت ارتحال آیت الله شاهرودی گفتند که ایشان استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری با وفا در نظام و رئیسی موفق در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند؛ ایشان آثار علمی زیادی را از خود به جای گذاشته است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در صنعت نظامی و دفاعی به خودکفایی رسیده است، تصریح کرد: ما قصد داریم که معادلات نظامی خودمان را در دل دشمنان محاسبه کنیم، ما اهل جنگ نیستیم و روزی که دشمنان بخواهند تعرضی صورت دهد از خودمان دفاع می کنیم.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه به گفته رهبری دوره بزن و در رو تمام شده است و دشمن یکی بزنند ده تا خواهد خورد، افزود: کشورهای عربی و کشورهای همسایه بخواهند زمینه مداخلات را برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی فراهم کنند، بیشترین هزینه را پرداخت خواهند کرد.

حجت الاسلام موسوی یادآور شد: دشمنان بدانند که جمهوری اسلامی مقتدر است و کسی از دوستی با جمهوری اسلامی ضرر نخواهد کرد.

وی ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار داشت: ۹ دی نمایش همایش میثاق امت با رهبری بود، مردم در ۹ دی شکوه با بصیرت خود را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه الشتر با اشاره به اینکه مردم نگاهشان به کلام رهبری بود و وقتی دیدند فتنه ای برای فاصله انداختن بین ملت و رهبری در جریان است خود وارد عمل شدند و سیلی محکمی به دشمن زدند، افزود: دشمن بداند با این بصیرت مردم و زیر سایه رهبری اجازه تکرار فتنه را به مخالفین نخواهیم داد.