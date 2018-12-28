به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های عبادی- سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه ضمن تسلیت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: این فقیه بزرگوار فردی خوش فکر مبتکر و با وفا و خدمتگزار به نظام و انقلاب بود.

وی افزود: آیت الله شاهرودی طبق اوصافی که مقام معظم رهبری بیان نمودند کارگزاری با وفا در مهمترین تشکیلات نظام و استادی عالم بودند.

آیت الله علما ادامه داد: ایشان همچنین رئیسی موفق در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضوی موثر برای شورای نگهبان و از خدمتگزارانی بودند که از ابتدا در خدمت انقلاب قرار داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه همچنین به حادثه تصادف دانشجویان دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اشاره و ضمن تسلیت به خانواده کشته شدگان این حادثه تأکید کرد: دانشجویان امانت های مردم هستند، لذا همه مسئولان باید در تامین امنیت آنان تلاش کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

خطیب جمعه کرمانشاه با تاکید بر اینکه مسئولان اجرایی استان باید با جدیت از بیت المال مراقبت کنند، واگذاری سه سیلوی کرمانشاه، کنگاور و سنقر را نوعی چوب حراج زدن به بیت المال و سرمایه مردم استان کرمانشاه دانست.

وی تصریح کرد: ارزش سیلوهای کرمانشاه، کنگاور و سنقر مبلغی معادل ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان بوده و اکنون با رقمی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.

آیت الله علما ادامه داد: همین مبلغ نیز قرار است در قالب اقساط به دولت پرداخت شود و علیرغم اینکه این سیلوها ۱۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت واگذار می‌شوند و چوب حراج زدن به سرمایه جمعیت دو میلیون نفری استان کرمانشاه است، خریدار آن را هم به صورت اقساطی پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه خریدارقطعاً برای پرداخت مبلغ فوق هم از تسهیلات بانکی استفاده می کند، تاکید کرد: تمام دستگاه های نظارتی اعم از دستگاه قضایی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه باید به صورت صحیح و قاطعانه به این موضوع رسیدگی کنند.

خطیب جمعه کرمانشاه با بیان اینکه دولت باید از وسعت و پراکندگی خود کاسته و کوچک تر شود، گفت: خصوصی سازی یک اصل قانونی و از برنامه‌های خوب دولت است اما باید به صورت اصولی و قانونی انجام شود همچنین دولت باید با استفاده از این قانون کوچک تر شده و به عنوان یک هدایتگر در کارهای اساسی کشور حضور داشته باشد.

وی از مسئولان خواست تا نظارت قوی به این موضوع داشته باشند و تمام دستگاه های نظارتی و دولت خود رامکلف به این موضوع دانسته و مراقبت و شفاف‌سازی کنند تا خسارتی به مردم وارد نشود.

آیت‌الله علما با تاکید بر اینکه شهیدان برای این شهید نشدند که عده‌ای اموال مسلمانان را چوب حراج بزنند، گفت: در راستای همین قانون خصوصی سازی ۲۵ مورد واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی در استان کرمانشاه مدنظر است که این چند سیلو نیز در قالب همان بحث خصوصی سازی قرار دارد اما باید به صورت قانونی اقدام شود که خسارتی به مردم وارد نکنند.

آیت الله علما خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر سیلوی پنج هکتاری کرمانشاه را که در مرکز شهر قرار داشت با قیمت ۲۲ میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان واگذار کرد. همچنین اقدام به واگذاری سیلوهای کنگاور و سنقر با رقمی معادل ۱۱و ۵.۵ میلیارد کرده است.

وی با اشاره به اظهارنظرهای نمایندگان استان و برخی از مدیران اجرایی به این واگذاری ها گفت: نمایندگان و برخی از مدیران استان نیز مخالف این واگذاری بوده و قیمت پیشنهادی برای آن را بسیار پایین می دانند همچنین استاندار کرمانشاه نیز با این واگذاری مخالف بوده و نامه ای را به مسئولان ارشد دولتی برای لغو این واگذاری‌ها ارسال کرده و بر این موضوع تأکید دارد.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه سخنانش اشاره ای به مناسبت های پیش رو داشت و گفت: این روز، روز بصیرت و میثاق ملت ایران با ولایت است.

وی اشاره ای نیز به جریانات رخ داده در فتنه ۸۸ داشت و افزود: در جریان فتنه ۸۸ ولایت فقیه به عنوان کارشناس اسلام موعظه و هشدار داد و تمام راههای موجود را توصیه کردند. :

آیت‌الله علما ادامه داد: تاکید ولایت فقیه در این مقطع زمانی بر مدارا، بردباری و جذب حداکثری برای حفظ منافع مردم و نظام بود اما زمانی که این راه ها نتیجه نداد با روشنگری های ایشان ملت به صحنه آمد و حماسه ۹ دی را خلق کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه، اتاق فکر فتنه ۸۸ در خارج از کشور بود و شنودهای آن هم وجود دارد، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۸۸ بحث آگاهی‌بخشی و بصیرت بخشی و روشنگری را مد نظر قرار دادند اما برخی آن را نپذیرفتند و نهایتاً مردم خود به میدان آمده و نهم دی ماه و بعد از آن را مدیریت کردند.

آیت الله علما در بخش دیگری سخنانش با اشاره به فرا رسیدن سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی بر توجه و خدمت رسانی به این حوزه تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین یاد و خاطره آیت الله نمر روحانی برجسته عربستانی و شهید حسین غفاری را گرامی داشت.