به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد که دستورکار به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح ماده ۳ و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های سطحی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رد طرح دهیاری‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح الحاق دو تبصره به بند «د» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تشکیل وزارتخانه‌های تأمین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رد طرح استفساریه جزء ۶ بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور

گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند «ل» ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بررسی استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در دستور کار جلسه علنی در روز یکشنبه (۹ دی ماه) قرار دارد.

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران

گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار

گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بی‌توجهی به بیت‌المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی.