پیگیری حادثه علوم تحقیقات باید دور از جریانات سیاسی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:

«فَلا تَکُونُوا اَنصابَ الفِتَنِ و اَعلامَ البِدَعِ»؛ پس نشانه ‏ها و پرچم فتنه‏ ها نباشید و درفش بدعت‏ها نگردید.

بعداز گذشت چند روز از حادثه دردناک خروج اتوبوس دانشجویان از مسیر در دانشگاه آزاد اسلامی و آسمانی شدن ده نفر از همسنگرانمان انتظار داشتیم که رسیدگی به علل این اتفاق در فضایی بدور از سیاست زدگی های حاکم برجریانات سیاسی مورد برسی قرار گرفته و مقصرین این فاجعه دردناک به سزای عمل خود برسند.

این مهم را در پیام تسلیت اتحادیه که به محض وقوع حادثه صادر شد متذکر شدیم و از همان موقع وضعیت رسیدگی به آن را پیگیری کردیم.

با ایجاد ستاد ویژه پیگیری سانحه تصادف و برکناری سریع تعدادی از متخلفین مشاهده کردیم که مسیر پیگیری موضوع در جهت درست شروع به کار نموده است و هرچه زمان می گذرد شاهدیم این ارگان پیگیری کننده به نحو احسنت انجام وظیفه می نماید.

اما ناباورانه شاهد بودیم در این ماجرا جریانات معلوم الحال سیاسی می خواهند مثل تمامی امورشان دوباره جای جلاد و شهید را عوض کنند.

جریان حاکمی که با تخلفات مسلم دانشگاهی را در ارتفاع بالاتر از حد استاندارد ۱۸۰۰ متر احداث کرده اند،به حقوق مسلم مردم و زمین های منابع طبیعی چنگ انداخته اند و بالاتر از همه ایمنی سازی های جاده را در احداث آن انجام نداده اند.

حالا که این افراد سیاسی دست خود را از منابع عظیم این اردوگاه بزرگ فرهنگی آموزشی کوتاه می بیند بجای پاسخگویی در مورد مشکلات بزرگی که بوجود آورده اند طلبکارانه پرچم مطالبه گری را برداشته اند.

اتحادیه سازمان اسلامی دانشجویان ایران از تمامی نهادهای امنیتی تقاضا دارد به وضعیت تخلفات این واحد از روز احداث تا امروز رسیدگی نماید و منافع و مقاصد سازندگان این واحد دانشگاهی را به مردم و دانشجویان گزارش نمایند ما نیز تا حصول نتیجه کامل پیگیر موضوع خواهیم بود و تقاضا داریم مسولین دانشگاه و مراجع قصایی و امنیتی در انجام وظایف خود تمام و کمال و در اسرع وقت عمل کنید.

همچنین تقاضا داریم مراجع امنیتی در خصوص علت وقوع حادثه و احتمال ایجاد خرابکاری در این سانحه با نهایت دقت موضوع را پیگیری کنید.

پیگیری امور صنفی دانشجویان این دانشگاه و کل خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی و تحقق تمامی درخواست های بحق دانشجویان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان باید بدوراز هیاهوی جناح های سیاسی انجام پذیرد تا مشکلات موجود مرتفع شود.

در پایان مجددا ضمن ابراز همدردی درگذشت دانشجویان این دانشگاه را تسلیت عرض می‌نماییم و رحمت خاصه خداوند غفور و رحیم و شکور را برای این میهمانان گرامیش و شفای عاجل آسیب‌دیدگان و مجروحان را از درگاه عطوفتش مسألت می‌نماییم.