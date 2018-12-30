سپر قرار دادن هواپیماهای مسافربری از سوی جنگنده های اسرائیلی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: جنگنده های رژیم صهیونیستی پس از اینکه روسها سامانه اس ۳۰۰ را در سوریه مستقر کردند دیگر جرات نکردند که وارد حریم هوایی سوریه شوند و از این رو به حریم هوایی لبنان برای دست زدن به یورش به سوریه روی آوردند.

صهیونیستها که قبل از استقرار اس ۳۰۰ از سوی روسها در سوریه یک هواپیمای روس را سرنگون کرده بودند اینبار هم با پوشش قرار دادن هواپیماهای غیرنظامی برای تحقق اهداف نظامی نشان دادند که به جان انسانها اهمیتی نمی دهند.

در این ارتباط، یوسف فنیانوس، وزیر حمل و نقل لبنان در گفتگوی تلفنی خود با سعد الحریری نخست وزیر این کشور گفت که سرنشینان دو فروند هواپیمای مسافربری در آسمان لبنان به صورت معجزه آسایی از یک فاجعه جان سالم به در بردند، چون حمله جنگنده‌های اسرائیلی علیه سوریه از طریق سپر قراردادن این هواپیمای مسافربری لبنانی انجام شده است.

وزارت خارجه لبنان، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم و بر حق دفاع مشروع سوریه از اراضی و حاکمیت خود تاکید کرد. در بیانیه وزارت خارجه لبنان از جامعه بین المللی و شورای امنیت خواسته شده است که این حملات و استفاده جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان برای حمله به کشور برادر در نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ را محکوم کند.

جبران باسیل وزیر خارجه لبنان به نماینده دائم این کشور در سازمان ملل دستورات لازم را برای ارائه شکواییه به شورای امنیت درباره اقدامات خطرناک رژیم صهیونیستی که تهدید کننده منطقه است، داد.

اما پس از اینکه رژیم صهیونیستی سه شنبه شب دو هواپیمای غیرنظامی را در حریم هوایی لبنان به عنوان پوشش حمله به اراضی سوریه قرار داد؛ هنوز واکنش درخور دریافت نکرده است.

آیا شکایت به شورای امنیت کافی است؟

درباره شکایت لبنان از اسرائیل نیز این به دهها مورد شکایت از نقض مکرر حریم هوایی، دریایی و زمینی رژیم صهیونیستی افزوده می شود و بازدارندگی در برابر تل آویو که از حریم هوایی لبنان برای هدف قرار دادن اهدافی در سوریه استفاده می کند، ایجاد نخواهد کرد. از حیث دفاعی نیز لبنان توان مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی را ندارد.

«امین حطیط» ژنرال بازنشته و کارشناس امور نظامی و راهبردی لبنانی در این باره به رسانه های لبنانی گفت: «گزینه هایی وجود دارد که لبنان می تواند به آنها روی آورد که بارزترین آن دعوت به برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت است. چرا برای تونلهای ادعایی، جلسه شورای امنیت برگزار می شود اما در معرض خطر قرار گرفتن جان صدها غیرنظامی نیاز به جلسه شورای امنیت ندارد؟

گزینه دومی که این ژنرال بازنشسته بیان می کند این است که لبنانی ها به آمریکا و کشورهای غربی که به شکل مستمر مدعی حمایت از ارتش و ثبات لبنان است، روی آورند تا مانع از اسرائیل و تکرار این اقداماتش شوند و اگر این درخواست لبنان برآورده نشد آنگاه تنها گزینه روی آوردن به روسیه و ایران برای تجهیز لبنان به سامانه دفاع هوایی است تنها گزینه روی آوردن به روسیه و ایران برای تجهیز لبنان به سامانه دفاع هوایی است.

فرودگاه بیروت با این حرکات اسرائیل نامطمئن می شود. هرکه به جدول پروازهای این فرودگاه نگاه کرده باشد متوجه می شود که زمانی که دو هواپیمای مسافربری به سمت فرودگاه بیروت در پرواز بودند همزمان با آن جنگنده های اسرائیلی در حریم هوایی لبنان بودند و احتمال داشت که موشک هایی که سوری ها شلیک می کنند، هواپیماهای مسافربری را هدف قرار دهد.

اسرائیلی ها با حضور در حریم هوایی ما آنرا عرصه تاخت و تاز خود قرار داده اند و آنرا به منطقه خطرناک برای هواپیماهای غیرنظامی تبدیل کرده اند. ما آنرا جنایت جنگی می دانیم و دولت لبنان نباید به شکایت بسنده کند بلکه باید خواهان نشست فوری شورای امنیت شود».

«محمود حومانی» از خلبانان لبنانی در این باره اعلام کرد: «لبنان نمی تواند که مانع از استفاده اسرائیل از پوشش قرار دادن هواپیماهایی غیرنظامی برای انجام حملات هوایی در آینده شود. هواپیماهای مسافربری می توانند که وجود هواپیماهای دیگر را در نزدیکی خود در آسمان احساس کنند اما نمی توانند در بیشتر موارد حضور جنگنده های نظامی که قدرت مانور سریع دارند را در نزدیکی خود تشخیص دهند. اسرائیل می تواند از هواپیماهای مسافربری برای رسیدن به اهداف خود یعنی با پوشش قرار دادن آنها بهره گیرد؛ اما هواپیمایی لبنان در فرودگاه بیروت نمی تواند هیچ تدبیری اتخاذ کند زیرا نمی داند که اسرائیل چه زمانی قصد حمله دارد و از این رو حریم هوایی لبنان باید برای اسرائیل ممنوع شود حریم هوایی لبنان باید برای اسرائیل ممنوع شود».

«ریاض قهوه چی» رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس انیجما گفت: «عملیاتی که اسرائیل از حریم هوایی لبنان انجام داد خطری برای عبور و مرور هوایی خواه در لبنان یا سوریه است زیرا به مجرد اینکه جنگنده های اسرائیلی سیستم ضد ایجاد پارازیت را به منظور ممانعت از هدف قرار گرفتن با موشکهایی که به سوی آنها شلیک می شود، راه می اندازند این سیستم همه سیستم های هوانوردی و ارتباطاتی هواپیماهای مسافربری را از کار می اندازد که سبب می شود که این هواپیماهای غیرنظامی در معرض خطر قرار گیرند. روسها از اینکه اسرائیلی ها حمله به اهدافی در سوریه را با آنها هماهنگ نکرده اند به شدت ناخرسند هستند. در واقع اسرائیلی ها به این دلیل از حریم هوایی لبنان استفاده می کنند که مجبور به آگاه کردن روسها نشوند زیرا از آن بیم دارند که روسها، به دولت سوریه اطلاع دهند».

آنچه می توان گفت این است که مقامات لبنانی علاوه بر پیگیری امور از طریق دیپلماتیک باید اقداماتی را برای ممانعت از استفاده رژیم صهیونیستی از حریم هوایی لبنان به عمل آورند. شکایت به تنهایی راهگشای مشکل نیست و باید اقداماتی فراتر از آن انجام شود. در این میان جامعه بین المللی هم باید با توجه به تبعات خطرناک ماجراجویی های تل آویو به مسئولیت خود عمل کند تا مانع از شکل گیری فاجعه شود. اگر اقدامی برای توقف حملات صهیونیستها صورت نگیرد آنها به ادامه نقض مکرر حریم هوایی لبنان ادامه خواهند داد.