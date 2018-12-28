وزارت دفاع ترکیه نسبت به تحرکات در شمال سوریه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع ترکیه با صدور بیانیهای نسبت به تحرکات در شمال سوریه و بویژه در شهر منبج هشدار داد.
در بیانیه وزارت دفاع ترکیه از همه گروهها در شمال سوریه خواستار شده است تا از هراقدامی که موجب افزایش بیثباتی در این منطقه شود، پرهیز کنند.
در این بیانیه گفته شده است که گروههای YPG/PKK حق ندارند که دیگر گروهها و واحدها را به منطقه فرابخوانند و این اقدام آنها غیرقانونی و به منزله تحریک بیثباتی بیشتر در شمال سوریه است.
انتشار بیانیه هشدار آمیز وزارت دفاع ترکیه پس از آن صادر شده که ارتش ترکیه صبح امروز پس از درخواست نیروهای کردی یگان مدافع خلق، کنترل شهر منبج در شمال سوریه را بدست گرفت.
پیش از این دولت ترکیه هشدار داده بود که با هدف مبارزه با گروههای کردی یگانهای مدافع خلق(YPG) که آنکارا آنها را تروریست و شاخه پ.ک.ک میداند، به شهر منبج حمله خواهد کرد و در حال حاضر کنترل این شهر توسط ارتش سوریه مسیر دشواری را برای آنکارا جهت رسیدن به اهداف خود ایجاد کرده است.
