  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۰

وزارت دفاع ترکیه نسبت به تحرکات در شمال سوریه هشدار داد

وزارت دفاع ترکیه نسبت به تحرکات در شمال سوریه هشدار داد

ترکیه نسبت به تحرکات در شمال سوریه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع ترکیه با صدور بیانیه‌ای نسبت به تحرکات در شمال سوریه و بویژه در شهر منبج هشدار داد.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه از همه گروه‌ها در شمال سوریه خواستار شده است تا از هراقدامی که موجب افزایش بی‌ثباتی در این منطقه شود، پرهیز کنند.

در این بیانیه گفته شده است که گروه‌های YPG/PKK حق ندارند که دیگر گروه‌ها و واحدها را به منطقه فرابخوانند و این اقدام آن‌ها غیرقانونی و به منزله تحریک بی‌ثباتی بیشتر در شمال سوریه است.

انتشار بیانیه هشدار آمیز وزارت دفاع ترکیه پس از آن صادر شده که ارتش ترکیه صبح امروز پس از درخواست نیروهای کردی یگان مدافع خلق، کنترل شهر منبج در شمال سوریه را بدست گرفت.

پیش از این دولت ترکیه هشدار داده بود که با هدف مبارزه با گروه‌های کردی یگان‌های مدافع خلق(YPG) که آنکارا آن‌ها را تروریست و شاخه پ.ک.ک می‌داند، به شهر منبج حمله خواهد کرد و در حال حاضر کنترل این شهر توسط ارتش سوریه مسیر دشواری را برای آنکارا جهت رسیدن به اهداف خود ایجاد کرده است.

کد مطلب 4497650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها