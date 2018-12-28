به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی که به قم سفر کرده است امروز جمعه با آیت الله العظمی نوری همدانی و آیت الله العظمی وحید خراسانی در دفتر این مراجع تقلید دیدار و گفت وگو کرد.

نماینده مردم قم در خانه ملت در دیدار با آیت الله نوری همدانی در خصوص مسائل مهم کشور تصریح کرد: موضوعی که کشور امروز با آن مواجه است مسائل اقتصادی است در این خصوص نیز رهبری تأکید داشتند بنابراین شورایی برای سامان بخشیدن مشکلات اقتصادی کشور با حضور سران قوا تشکیل شد تا تصمیمات این شورا بتواند برای مشکلات اقتصادی چاره جویی کند.

وی ادامه داد: البته تحریم‌های آمریکا نیز در به وجود آمدن شرایط اقتصادی کشور بی‌تأثیر نبود بنابراین مسئله مهم در بحث ارز کنترل قیمت آن بود البته برای کنترل قیمت ارز تدابیر اقتصادی در این شورا مدون شد که خوشبختانه ظرف دو، سه ماه قیمت ارز تغییر کرد.

لاریجانی بیان کرد: در بحث بانک نیز باید قوانینی تدوین شود که بانک‌ها مکلف به سرمایه‌گذاری در بحث تولید شوند و مسئله تولید و اشتغال در کشور رونق بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده هدفگذاری بر مسئله صادرات غیرنفتی، بحث تولید، صنعت ساختمان و کمک به یارانه مردم و فقرا بوده است که اگر مشکل تولید حل شود به طور قطع مسئله اشتغال و بیکاری نیز حل خواهد شد.

مسئولان باید مشکلات اقتصادی و فقر را حل کنند

آیت الله نوری همدانی نیز در این دیدار اظهار داشت: شما از خاندان فقاهت و مرجعیت هستید علاوه بر اینکه شما شخصیتی عالم و مدیریت موفقی دارید و ما به شما علاقه‌مند هستیم الحمدالله جنابعالی موفق هستید و با فکر و تدبیر شما خیلی از مسائل حل شده است؛ مسئله مدیریت جزو مشکل‌ترین کارهای دنیا است که شما در این زمینه موفق عمل کردید.

وی تصریح کرد: مسئولان کشور باید مشکلات اقتصادی و فقر موجود را حل کنند و همچنین بر قیمت کالاها اشرافیت داشته باشند تا قیمت اجناس در سراسر کشور با یک قیمت به دست مردم برسد.

آیت الله نوری همدانی خاطرنشان کرد: در مسئله بانک‌ها، بانک باید به تولید کمک کند و اگر به تولید کمک کند، مسئله اشتغال و بیکاری در کشور حل شده و فقر ریشه کن خواهد شد.