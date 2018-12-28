به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد که واشنگتن همه کمک‌های مالی خود را به سه کشور گواتمالا، هندوراس و السالوادور قطع خواهد کرد.

ترامپ در توئیت خود افزوده است که این کشورها هیچ کاری برای آمریکا نمی‌کنند، جز اینکه پول ما را بگیرند.

به گفته ترامپ،‌ خبر رسیده که کاروان جدید (مهاجران) در حال شکل گیری در هندوراس است و آن‌ها هیچ کاری در این خصوص نمی‌کنند. ما همه کمک‌ها را به این سه کشور که سال‌ها است از آمریکا سوء استفاده می‌کنند، قطع خواهیم کرد.

این دومین بار است که ترامپ در توئیتر از قطع کمک‌های مالی به سه کشور آمریکای مرکزی خبر می‌دهد.

کمتر از دو ماه پیش نیز، ترامپ با انتشار توئیتی گفته بود که گواتمالا، هندوراس و السالوادور سه کشوری هستند که نتوانسته‌اند برای توقف موج مهاجران غیرقانونی به سمت مرزهای آمریکا کاری انجام دهند و براین اساس او تصمیم دارد کمک‌های مالی واشنگتن به این کشورها را به شدت کاهش دهد و در مواردی حتی بطور کامل قطع کند.

آن گونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد، سه کشور یاد شده در مجموع ۵۰۰ میلیون دلار کمک مالی را از آمریکا در سال مالی ۲۰۱۷ دریافت کرده‌اند.

ترامپ پیش از این نیز به مهاجران کشورهای آمریکای لاتین که بصورت گروهی و غیرقانونی در حال حرکت به سمت مرزهای آمریکا می‌باشند، هشدار داده بود، هرچند تا کنون این پناهجویان هشدارهای ترامپ را جدی نگرفته‌اند.