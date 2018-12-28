پرونده خاشقجی ما را با بحران مواجه نساخته است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ابراهیم العساف» وزیر خارجه جدید عربستان در نخستین سخنان خود بعد از به دست گرفتن این پست در خصوص پرونده ترور جمال خاشقجی گفت: عربستان به هیچ عنوان به دلیل این پرونده در بحران به سر نبرده است.

وی در ادامه افزود: پرونده جمال خاشقجی باعث شد همه ما احساس حزن و اندوه کنیم اما به صورت کلی باید بگویم که ما در بحران به سر نمی بریم بلکه شاهد یک روند تغییر و تحول هستیم.

العساف روز گذشته به جای عادل الجبیر به عنوان وزیر خارجه جدید عربستان تعیین شد. این در حالیست که ترور جمال خاشقجی به دست عناصر نظام عربستان در ترکیه موجی از خشم و نارضایتی جهانی را علیه ریاض به دنبال داشته است.