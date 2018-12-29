برای گرفتن رای دیگران را تخریب می کنند/ این رفتارها جایی ندارد

مسعود حاجی آخوندزاده ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر و با انتقاد از برخی اظهار نظرها در آستانه انتخابات گفت: اولین درس جودو روی تاتامی اخلاق و احترام به پیشکسوت است و تعجب می کنم از افرادی که خود را اخلاق مدار می دانند ولی با اظهار نظرهای خلاف واقع و بعضا توهین آمیز در آستانه انتخابات دست به دامن راه های غیر اخلاقی شده اند.

وی افزود: پیشکسوتان جودو باید سرلوحه جوانان باشند، اینکه بخواهیم افراد را متهم کنیم تا به قولی از دور انتخابات خارج شوند، کار شایسته ای نیست. پیشکسوتی که با چند رئیس فدراسیون با نقطه نظرات متفاوت همکاری داشته، بدون شک صداقت اولین شاخصه او بوده است. چرا باید افرادی که جزو هیچ باند و گروهی نیستند و فقط برای اعتلای جودو پا پیش گذاشته اند این چنین تخریب کنند؟

قهرمان سابق جودو آسیا ادامه داد: خدا را شکر اهالی جودو به این بینش دست پیدا کرده اند که خوب و بد رشته مورد علاقه خود را از هم تمیز می دهند و به همین دلیل است که نمی توان با اظهار نظرهای غیرکارشناسی و بدور از اخلاق کاری از پیش برد. افرادی که کمترین بهره را برای جودو داشته اند می خواهند با نظراتی خلاف واقع جو را به سود برخی دیگر تغییر دهند.

این کاندیدای انتخابات فدراسیون جودو با بیان اینکه پیشکسوتان جودو حق بزرگی به گردن این ورزش دارند اظهار داشت: نباید تلاش افرادی که سالها عمر خود را وقف دانش افزایی و ارتقا سطح علمی و فنی جودو کرده اند را این چنین نادیده گرفت. باید جایگاه پیشکسوتانی که نقش موثری در پیشرفت و آرامش جودو داشته، حفظ شود.

آخوندزاده در پایان گفت: همه کاندیداها را به رعایت اخلاق و رقابت سالم در انتخابات دعوت می‌کنم و امیدوارم آنچه برای این رشته بهترین است در انتخابات رقم خورد.