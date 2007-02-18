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۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۱۹

مشکل خروجی بازیکنان تیم فوتبال امید ایران برطرف شد / امیدهای ایران امشب به امارات می روند

با پیگیری مسئولان فدراسیون فوتبال مشکل خروجی بازیکنان تیم فوتبال امید برطرف شد و این تیم امشب با ترکیب کامل به امارات سفر می کند.

به گزارش خبرنگارمهر، یکی از مهمترین مشکلات تیم فوتبال امید ایران برای برپایی اردو در کشورامارات مشکلات خروجی تنی چند ازبازیکنان امید بود که باعث می شد انی تیم با ترکیبی ناقص راهی امارات شود.

با تلاش و پیگیریهای روزهای گذشته مسئولان فدراسیون فوتبال این مشکل درآخرین لحظه برطرف شد و بگوویچ می تواند تیم اصلی اش را در سفر به امارات همراه داشته باشد. دربین بازیکنان تیم فوتبال امید تنها علی حمودی با مشکل روبروست که مسئولان فدراسیون فوتبال امیدوارند تا پیش از پرواز به امارات روادید سفر وی نیز تهیه شود.

تیم فوتبال امید کشورمان برای رویایی با تیم فوتبال امید امارات ساعت 21:30 امشب تهران را به مقصد دبی ترک می کند و روز سه شنبه رودرروی حریف خود می ایستد.

کد مطلب 449771

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