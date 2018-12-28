گردنه گرین در محور نهاوند نورآباد بسته شد

سرگرد روح الله گمار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر تردد در محور نهاوند- نورآباد و گردنه گاماسیاب(گرین) بعلت کولاک و بارش برف امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه چندین خودرو در این جاده متوقف شده اند، گفت: خوشبختانه عوامل راهداری در حال تلاش برای بازکردن محور و رهایی خودروهای گرفتار شده هستند.

رئیس پلیس راه نهاوند خواستار شد: رانندگان و هموطنان عزیز تا اطلاع ثانوی از محور نهاوند- نورآباد تردد نکنند.

محمد موسی مومنی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نهاوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر عوامل راهداری با تمام توان در حال بازسازی محور هستند.