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۷ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۴۹

در پی بارش برف؛

گردنه گرین در محور نهاوند نورآباد بسته شد

گردنه گرین در محور نهاوند نورآباد بسته شد

نهاوند-بارش برف و کولاک شدیددر گردنه گرین محور نهاوند نورآباد را مسدود کرد.

سرگرد روح الله گمار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر تردد در محور نهاوند- نورآباد و گردنه گاماسیاب(گرین)   بعلت کولاک و بارش برف امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه چندین خودرو در این جاده متوقف شده اند، گفت: خوشبختانه عوامل راهداری در حال تلاش برای بازکردن محور و رهایی خودروهای گرفتار شده هستند.

رئیس پلیس راه نهاوند خواستار شد: رانندگان و هموطنان عزیز تا اطلاع ثانوی از محور نهاوند- نورآباد تردد نکنند.

محمد موسی مومنی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نهاوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر عوامل راهداری با تمام توان  در حال بازسازی محور هستند.

کد مطلب 4497733

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