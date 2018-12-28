۹ دی تجلی پشتیبانی همه جانبه ملت ایران از مردم سالاری دینی بود

ابوالقاسم تربیت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حماسه ۹ دی ماه ۸۸ اوج بصیرت،‌ اقتدار و غیرت دینی ملت غیور و سرافراز ایران اسلامی در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ولایت است.

وی افزود: ۹ دی ماه، تجلی دفاع و پشتیبانی همه جانبه ملت ایران از مردم سالاری دینی بود و یکپارچگی و ایستادگی مردم در حفظ آرمان‌های الهی انقلاب را متجلی ساخت.

تربیت گفت: این تجلی دفاع و پشتبانی همه جانبه پیشتر نیز در عرصه دفاع مقدس و عرصه‌های فرهنگ و اقتصاد به منصه ظهور رسیده بود و در ۹ دی ماه بار دیگر در ابعاد سیاسی،‌ اجتماعی متجلی گشت.

عضو ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی شهرستان دیلم تصریح کرد: مردم صبور، مقاوم و هوشیار ایران اسلامی با تمام وجود به نظام مقذس اسلامی از عمق جان معتقدند و لحظه‌ای در دفاع و حمایت و حراست از آن کوتاهی نخواهند کرد.

وی گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ثمره خون هزاران شهید از محبوب‌ترین بندگان خدا و بهترین فرزندان این ملت است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دیلم افزود: حماسه پرافتخار نهم دی ماه نشان داد که حضور حماسی ملت شریف ایران مقطعی و لحظه‌ای نیست بلکه امری مداوم و برخواسته از عمق اعتقادات آنها است و آنان که تصور می‌کردند با طرح بهانه‌های واهی و حیله‌های نخ نمایی همچون تقلب می‌توانند در عزم مردم شهیدپرور ایران برای تقویت و بالندگی انقلاب و نظام اسلامی خللی ایجاد کنند به عیان دیدند که مردم چگونه جانانه همه جانبه و هوشیارانه از حریم ولایت و دستاوردهای آن دفاع کردند و در صحنه حاضرند.

تربیت گفت: نهم دی ماه جشن ولایتمداری مردم ایران و زیباترین تصاویر و جلوه‌های بصیرت،‌ ولایتمداری و دشمن‌شناسی ملت ایران است که توانست نقشه‌های شوم دشمنان را نقشه بر آب کند.

وی ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی گفت: حفظ هوشیاری، بصیرت و وحدت مردم و همه بخش‌های نظام اسلامی را در شرایط فعلی کشور که دشمنان به انواع دسیسه ها و توطئه ها علیه نظام مقدس اسلامی دست می‌زنند ضرورت قطعی حرکت رو به رشد نظام و ملت اسلامی است ونباید در این جهت از هیچ کوششی دریغ کرد و همواره بر حمایت از منویات مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تاکید داریم.

عضو ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی شهرستان دیلم بیان کرد: مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه شنبه هشتم دی ماه بعد از نماز مغرب و عشاءدر مسجد امام جعفر صادق(ع) دیلم با سخنرانی حجت‌الاسلام حسینی بوشهری امام جمعه شهرستان دیلم برگزار خواهد شد.