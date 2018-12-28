وقوع تصادف زنجیره ای در کرمان/ مصدومان نجات یافتند

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۹ و ۳۸ دقیقه امروز هفتم دی ماه از یک مورد سانحه تصادف واقع بلوار امام علی (ع) مقابل دانشگاه آزاد اسلامی مطلع شدیم.

عسکری بیان کرد: با توجه به شدت این حادثه و برخورد سه دستگاه خودرو سواری پژو پارس، تندر ال ۹۰ و پژو ۲۰۶ بلافاصله سه تیم اطفاء حریق، امداد و نجات سازمان آتش نشانی سه از ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به محبوس شدن چهار نفر از سرنشینان که سه نفر دچار مصدومیت شده بودند، افزود: این افراد در بین آهن پارهای خودروی پزو پارس و یک نفر در خودروی تندر ال ۹۰ محبوس شده بودند.

عسکری عنوان کرد: آتش نشانان بدون اتلاف وقت اقدام به ایمن سازی محل حادثه و خروج مصدومان از داخل خودروهای دچار حادثه شده کرده و با انجام موارد ایمنی هر سه خودرو از حریق احتمالی جلوگیری کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان همچنین از طعمه حریق شدن یک باب مغازه سخن گفت و ادامه داد: در ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه امروز هفتم دی از حریق یک باب مغازه در خیابان ورزش مطلع شدیم.

عسکری افزود: بلافاصله دو تیم اطفاء حریق از دو ایستگاه آتش نشانی به محل این حادثه اعزام شد و حریق توسط آتش نشانان اطفاء و از پیشروی آن جلوگیری به عمل آمد.

وی از سقوط یک نفر از شهروندان از کوه های مسجد صاحب الزمان (عج) خبر داد و افزود: یک نفر از شهروندان امروز هفتم دی ماه ساعت ۱۵و ۳۰ دقیقه به قصد کوه نوردی به کوه های صاحب الزمان (عج) شهر کرمان رفته بود متاسفانه دچار حادثه و سقوط شده بود.

عسکری گفت: بلافاصله دو تیم امداد و نجات کوهستان سازمان آتش نشانی در محل حضور یافته و فرد مصدوم پس از انتقال به پایین برای انجام خدمات پزشکی و درمان به بیمارستان منتقل شد.