حماسه ۹ دی سرفصل جدیدی در روند انقلاب اسلامی پدید آورد

حجتالاسلام ولیالله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر به حماسه بزرگ ۹ دی اشاره کرد و گفت: حماسه ۹ دی بهعنوان نماد پایداری بر ارزشها و یکی از رخدادهای بزرگ و درسآموز در تاریخ انقلاب اسلامی و در مصاف با جبهه متحد ضدانقلاب داخلی و خارجی و نوکران سرسپرده غربیها بود که نظام اسلامی را از چالشی سخت و توطئهای پیچیده و خطرناک عبور داد و در متن خود بصیرت ، ولایتمداری و دشمنشناسی ملت ایران را درگذر گاههای حساس و سرنوشتساز کشور متبلور و به سمت یک هدف والا سوق بخشید.
وی اظهار کرد: یومالله ۹ دیماه سرآغاز فصلی نوین در پیوند مستحکم امت اسلامی با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و امام راحل و تجلیگاه بیعت با مقام معظم رهبری و صحنه ای شکوهمند و آموزنده از مقاومت و ایستادگی مقتدرانه ملت بزرگ ایران اسلامی در چهل سال اخیر برای غلبه بر توطئه ها و طراحیهای شوم جبهه دشمن و چالشها و بحرانهای فرا روی مسیر بالندگی و پیشروندگی کشور است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امروز مهمترین هدف جنگ نرم دشمن گرفتن امید و اعتمادبهنفس ملت ایران است.
مصائبی تأکید کرد: در این شرایط حساس ایجاد هوشیاری در مقابل روشهای مختلف دشمن ازجمله نفوذ در دستگاههای تصمیمساز و تصمیم گیر باید نقشه دشمن را درک کرده و چاپلوسی، ابراز محبت ها و دعوت او بهدست دادن و گفتگو را نباید جدی گرفت.
وی افزود: حماسه ۹ دی ۸۸ یکی از نقاط عطف تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی ایران است، ملت ایران در حماسه بزرگ ۹ دی نشان دادند طراحی کودتا و جنگ تبلیغاتی و عملیات روانی نظام سلطه و صهیونیسم تأثیری در پایبندی مردم ایران به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ندارد.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: حماسه ۹ دی توانست انقلاب اسلامی ایران را از توطئههای خطرناک که پس از هشت ماه آشوبطلبی و هنجارشکنی دشمنان انقلاب به بهانه تقلب در انتخابات ترتیب داده بودند عبور دهد و حرکتی را که از سوی کانونهای فکری استکباری و رژیم صهیونیستی طراحی، مدیریت و هدایت میشد را با شکستی مفتضحانه روبرو کند.
مصائبی گفت: حماسه ۹ دی توانست سرفصل جدیدی در روند انقلاب اسلامی و استحکام پیوند بین ملت و رهبری در نظام جمهوری اسلامی پدید آورد.
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