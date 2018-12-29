۲۲۰۹ حلقه چاه غیر مجاز در استان قزوین مسدود شده است

حمید پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مدیریت مصرف آب و برخورد با صاحبان چاههای غیر مجاز اظهارداشت: با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت آب و مقابله با کم آبی با اجرای طرح تعادل بخشی نسبت به بستن چاههای غیر مجاز و کنترل اضافه برداشت چاههای مجاز اقدام شده است.

پویا بیان کرد: تاکنون ۲۲۰۹ حلقه چاه غیر مجاز در استان مسدود شده و از این محل ۳۰۷ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآورشد: همچنین با کنترل ۲۸۵ حلقه چاه مجاز که دارای اضافه برداشت بودند مقدار ۵۲ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شد.

وی گفت: در سال گذشته با اقدامات انجام شده از محل اجرای طرح تعادل بخشی و مسدود شدن ۴۴۳ حلقه چاه زمینه صرفه جویی ۶۷ میلیون مترمکعب آب فراهم شد.

پویا اضافه کرد: تعداد ۱۷۰۲ حلقه چاه فرم ۵ داریم که از این تعداد ۱۶۷۳ حلقه چاه پلمب شده و در حال حاضر فقط ۲۹ حلقه چاه باقیمانده که مصرف آنها مشکل ساز نیست و بتدریج مسدود خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱۸۸ حلقه چاه فرم یک در استان داریم که برای ۲۱۷ حلقه حکم صادر شد و توانسته ایم ۱۴۳ حلقه را مسدود کنیم.

وی گفت: همچنین ۱۹۱ پیش مجوز برای چاههای فرم یک در استان صادر شده است.

نصب ۲۰۴۰ کنتور هوشمند در استان

پویا یادآورشد: برای مدیریت مصرف آب یکی از راهکارها نصب کنتورهای هوشمند است که در این زمینه تاکنون با ۵ میلیارد تومان بیش از ۲۰۴۰ حلقه چاه به این سیستم هوشمند مجهز شده اند.

وی اضافه کرد: امسال نصب یک هزار دستگاه کنتور هوشمند در برنامه قرار دارد که ۶۰۰ دستگاه کنتور هوشمند توسط کشاورزان نصب خواهد شده و ۴۰۰ دستگاه با تامین ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط دولت اجرایی خواهد شد.