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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان خبرداد:

تهیه طرح هادی در ۶۹۶ روستای استان زنجان

تهیه طرح هادی در ۶۹۶ روستای استان زنجان

زنجان- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: تاکنون برای ۶۹۶ روستای استان زنجان طرح هادی تهیه‌ شده است.

سجاد صنعتی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر به تهیه طرح هادی در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و گفت: از ۷۱۰ روستای ۲۰ خانوار استان زنجان برای ۶۹۶ روستا طرح هادی تهیه‌شده که معادل ۹۸ درصد است.

وی اظهار کرد: در ۳۷۴ روستای استان زنجان اجرای طرح هادی شروع‌شده که ۵۲.۷ درصد است که از متوسط کشوری ۱۰ درصد بالاتر هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان اشاره کرد و گفت:  ۹۱ هزار و ۲۶۵ واحد مسکونی روستایی داریم که از این تعداد ۴۷ هزار و ۳۱۴ واحد از طرح تسهیلات بهسازی استفاده کرده و مقاوم‌سازی شده است.

صنعتی منفرد تأکید کرد: تا به امروز مقاوم‌سازی  واحدهای مسکونی روستایی استان زنجان بالای ۵۱ درصد و متوسط کشوری ۴۰ درصد است.

وی افزود: مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان ۱۱ درصد از متوسط کشوری بالاتر است.

صنعتی منفرد گفت: عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در جذب تسهیلات  در سال گذشته رتبه دوم بوده و ۹ ماه امسال رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: بعد از تشکیل بنیاد مسکن به‌فرمان امام خمینی(ره) این ارگان در زمینه بهسازی مسکن روستایی، احداث مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، احداث مسکن روستایی، اجرای طرح هادی و دیگر زمینه‌ها فعالیت می‌کند.

کد مطلب 4497768

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