تیم بسکتبال نبوغ اراک مانیزان کرمانشاه را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور در دو گروه الف و ب با شش دیدار روز جمعه در شهرهای مختلف برگزار شد که تیم بسکتبال نبوغ اراک در گروه «ب» میزبان تیم بسکتبال مانیزان کرمانشاه بود.

دیدار دو تیم در سالن اختصاصی بسکتبال ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک پیگیری شد و تیم نبوغ اراک با ارائه بازی خوب، در این هفته برتری خود را مقابل تیم مانیزان کرمانشاه به نمایش گذاشت و در نهایت هفته سوم از دور برگشت را پر گل به پایان رساند.

به گزارش مهر، در این هفته بازیکنان جوان تیم نبوغ اراک با ارائه بازی تماشایی و دیدنی و قدرتمند نشان دادند که می توانند در ادامه کار و با کمک تجربه اندوزی و بهره مندی و استفاده بیشتر از فضای بازی و توجه به راهنمایی های مربی، از جمله تیم‌های برتر این فصل از لیگ باشند.

بر اساس این گزارش، اگرچه بازی در کوارتر اول با نتیجه تساوی ۲۵ - ۲۵ پایان یافت و تیم مانیزان کرمانشاه بازی را خوب آغاز کرد، اما تیم پرتحرک و قدرتمند نوع اراک اجازه نداد مانیزان کرمانشاه پیشی بگیرد. بنابراین در کوارتر دوم بازی ۵۵ بر ۳۴، در کوارتر سوم ۷۱ بر ۵۷ و در کوارتر چهارم این دیدار و در نهایت بازی با نتیجه ۹۹ بر ۷۸ به سود تیم بسکتبال نبوغ اراک رقم خورد و نبوغ در پایان این هفته، پیروزی دیگری برای خود ثبت کرد.

تیم بسکتبال نبوغ اراک، در هفته چهارم در تهران به مصاف تیم بسکتبال امید تهران می رود. رضا جوادی، ایمان مهدی آبادی و نیما اکبری داوری مسابقات را بر عهده داشتند و فریدون الماسیان نیز به عنوان ناظر بر این مسابقات نظارت داشت.