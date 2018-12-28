  1. استانها
  2. مرکزی
۷ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۵۴

هفته سوم لیگ دسته یک بسکتبال کشور

تیم بسکتبال نبوغ اراک مانیزان کرمانشاه را مغلوب کرد

تیم بسکتبال نبوغ اراک مانیزان کرمانشاه را مغلوب کرد

اراک- هفته سوم دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور، با برتری ۹۹ بر ۷۸ تیم بسکتبال نبوغ اراک، مقابل تیم بسکتبال مانیزان کرمانشاه در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور در دو گروه الف و ب با شش دیدار روز جمعه در شهرهای مختلف برگزار شد که تیم بسکتبال نبوغ اراک در گروه «ب» میزبان تیم بسکتبال مانیزان کرمانشاه بود.

دیدار دو تیم در سالن اختصاصی بسکتبال ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک پیگیری شد و تیم نبوغ اراک با ارائه بازی خوب، در این هفته برتری خود را مقابل تیم مانیزان کرمانشاه به نمایش گذاشت و در نهایت هفته سوم از دور برگشت را پر گل به پایان رساند.

به گزارش مهر، در این هفته بازیکنان جوان تیم نبوغ اراک با ارائه بازی تماشایی و دیدنی و قدرتمند نشان دادند که می توانند در ادامه کار و با کمک تجربه اندوزی و بهره مندی و استفاده بیشتر از فضای بازی و توجه به راهنمایی های مربی، از جمله تیم‌های برتر این فصل از لیگ باشند.

بر اساس این گزارش، اگرچه بازی در کوارتر اول با نتیجه تساوی ۲۵ - ۲۵ پایان یافت و تیم مانیزان کرمانشاه بازی را خوب آغاز کرد، اما تیم پرتحرک و قدرتمند نوع اراک اجازه نداد مانیزان کرمانشاه پیشی بگیرد. بنابراین در کوارتر دوم بازی ۵۵ بر ۳۴، در کوارتر سوم ۷۱ بر ۵۷ و در کوارتر چهارم این دیدار و در نهایت بازی با نتیجه ۹۹ بر ۷۸ به سود تیم بسکتبال نبوغ اراک رقم خورد و نبوغ در پایان این هفته، پیروزی دیگری برای خود ثبت کرد.

تیم بسکتبال نبوغ اراک، در هفته چهارم در تهران به مصاف تیم بسکتبال امید تهران می رود. رضا جوادی، ایمان مهدی آبادی و نیما اکبری داوری مسابقات را بر عهده داشتند و فریدون الماسیان نیز به عنوان ناظر بر این مسابقات نظارت داشت.

کد خبر 4497772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها