برای حضور در کاروان «صلح جهانی یمن» آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت پایان پویش «روزه نجات» با صدور بیانیه ای به تشریح مطالبات خود در قبال مردم یمن پرداختند و تاکید کردند: «ما شرکت‌کنندگان در پویش روزه نجات ضمن بیان ادامه‌دار بودن این حرکت، اعلام می کنیم که در صورت اعزام کاروان های صلح، علی‌ رغم مخاطرات موجود آمادگی حضور در این کاروان‌ها، به عنوان خط مقدم مواجهه با محاصره همه جانبه دولت های زورگوی منطقه را داریم.»

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

بیانیه پویش سراسری روزه نجات توسط جمعی از دانشجویان و طلاب

همگی شاهدیم که دشمنان اسلام و انسانیت با رصد دقیق تحولات عرصه جهان اسلام و پیشرفت روحیه ایستادگی، استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی مردم خاورمیانه تمام توان خود را جهت توقف این حرکت عظیم اسلامی به میدان آورده‌اند.

لذا شاهد آن هستیم که استکبار جهانی و لابی‌های صهیونیستی، از کشمیر و هند و پاکستان تا فلسطین و یمن و بحرین و نیجریه و لبنان به طور مستقیم و غیرمستقیم مرتکب جنایت‌ها و جنگ‌افروزی‌ها، اختلاف افکنی‌ها و برادرکشی‌ها و نسل‌کشی و نابودی کودکان و زنان و مردان می‌شوند.

یکی از اهدافی که از این جنایات روزمره و اقدامات متوحشانه دنبال می‌شود، انحراف اذهان عمومی از مسئله اصلی جهان اسلام، یعنی فلسطین و قدس شریف است. لذا باید توجه داشت که فلسطین، همچنان مسئله اصلی جهان اسلام بوده و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان برای آزادی قدس شریف و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی از هیچ اقدامی دریغ نخواهند کرد.

و حالا امروز در سلسله همان فجایع غیرانسانی، در یمن نیز شاهد همان جنایت‌هایی هستیم که در غزه در حال وقوع است. لذا می‌بینیم که امروز قدرت‌های استکباری با طراحی لابی های قدرت و ثروت صهیونیستی و با عملگی عربستان سعودی در یمن در حال انجام بدترین جنایات هستند.

اما این کارگران امپریالیسم باید بدانند همان‌گونه که امروز شاهد پیروزی ملت مظلوم فلسطین و شکست رژیم غاصب صهیونیستی هستیم، به زودی انشاءالله شاهد پیروزی ملت مجاهد و مسلمان یمنی و شکست رژیم کودک کش سعودی نیز خواهیم بود. چرا که پیروزی حق بر باطل، وعده صادق الهی است که فرمود: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ لذا ایمان داریم که پیروز اصلی این صحنه، ملت مظلوم و گروه مردمی انصارالله یمن خواهد بود. تاریخ، یمن را گورستان ژنرال ها نامیده است.

عربستان سعودی با گذشت قریب به چهار سال جنگ و جنایت علیه مردم، کودکان و زنان یمنی و بمباران روزانه ده‌ها مسجد، مدرسه، بازار، بیمارستان و اجتماعات مردمی، عملا مغلوب اراده و ایمان مجاهدان یمنی شده‌است و علی‌رغم حمایت حکومت‌های استکباری همچون آمریکا، فرانسه و انگلیس و بهره مندی از قدرت رسانه‌ای و سکوت ذلت‌بار نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، ضعف و درماندگی اش برای همه روشن شده است.

ما دانشجویان دانشگاه‌های ایران برای شکست این سکوت مرگ آور جهانی به یاد قحطی و گرسنگی کودکان یمنی که به دلیل محاصره نظامی این کشور به وجود آمده ست خوردن غذا را بر خود محدود کرده و از تاریخ اول دی ماه، بیست و دوم دسامبر، برای اعلام همدردی با این مردم مظلوم، اعلام روزه کرده‌ایم.

ما پیروان علی (ع) جهت تأسی از این امام همام که حامی یتیمان و مستضعفین کوفه بود، در این مدت ناهارهای سلف دانشجویی خود را در خیریه‌های کشور توزیع نموده تا مهر باطلی باشد بر شبهه افروزی بدخواهان و معاندان.

و حال ما روزه‌داران پویش #روزه_نجات در دانشگاه تهران جمع شده‌ایم تا نگذاریم مردم یمن، توسط موشک‌هایی که در آمریکا ساخته شده اند شهید شوند؛ گرد آمده ایم تا در این رزمایش مردمی، اعلام کنیم ما نیز در کنار برادران یمنی مان آماده هرگونه مجاهدت علیه امپراتوری صهیونیست در منطقه هستیم.

اینک؛ ما در دانشگاه تهران گرد آمده ایم تا به مطالبتمان راجع به یمن رسیدگی شود:

۱- مجامع بین‌المللی صداقت خود را در پیگیری و اجرای قطعنامه ۲۴۵۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد اثبات کنند. آتش‌بس به طور کامل برقرار و امنیت بنادر تجاری از جمله بندر الحدیده در جهت آمادگی برای دریافت کمک‌های مردمی تأمین شود. البته این حداقلی‌ترین انتظار از دولت‌های متجاوز است که دست‌کم به قطعنامه حقوقی و مورد توافق بین‌المللی پاببند بمانند.

۲- همزمان با ایام میلاد حضرت مسیح( علی نبینا و آله و علیه السلام) و آغاز سال جدید میلادی مردم یمن در قحطی به سر برده و کودکانشان مقابل دیدگانشان جان می‌دهند. به راستی پیروان پیامبری که به مهربانی و خدمت به مخلوقات توصیف ‌می‌شود، نسبت به کشتار و قحطی و گرسنگی مردم یمن چه واکنشی دارند؟

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ کَمَا قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنْصَارِی إِلَی اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

آیا وقت آن نرسیده است که برای پایان دادن به محاصره مردم یمن، کشتی های صلح فراملیتی از اقصی نقاط جهان به بندر تجاری الحدیده فرستاده شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که برادران و خواهران دانشجوی ما در ایرلند، ترکیه، روسیه، فرانسه و مصر اقدام به اعزام کاروان های صلح جهانی نموده تا امکان ارسال کمک های مردمی و انسان دوستانه به مردم یمن محقق شود؟

ما شرکت‌کنندگان در پویش روزه نجات ضمن بیان ادامه‌دار بودن این حرکت، اعلام می کنیم که در صورت اعزام کاروان های صلح، علی‌ رغم مخاطرات موجود آمادگی حضور در این کاروان‌ها، به عنوان خط مقدم مواجهه با محاصره همه جانبه دولت های زورگوی منطقه را داریم.

۳- ضمن تشکر از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در دفاع و کمک به مردم یمن، از دستگاه دیپلماسی کشورمان می خواهیم اکنون که در قطعنامه ۲۴۵۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیروهای انصارالله یمن به رسمیت شناخته شده‌اند، هر چه سریع‌تر اقدام به بازگشایی سفارت تعطیل شده ایران در صنعا کرده و هم چنین سفیر معرفی شده این کشور را هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت به تهران بپذیرند. تا مردم جهان صدق ادعای همیشگی ایران اسلامی، که حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان است را مشاهده نمایند.

۴- ما به عنوان اجتماعی دانشجویی با خواسته مردم فرانسه و جلیقه‌زردها که سیاست‌های سرمایه‌داری فرودستان جامعه‌شان را تحت فشار قرار داده است، هم دردی می‌کنیم و از برادرانمان که در خیابان های شهر پاریس به نفع طبقات ضعیف جامعه می جنگند این سوال را داریم که به چه سبب بودجه کشورتان و مالیات های شما صرف کشتن مردم یمن می شود؟

آیا سکوت در برابر این اتفاق غیرانسانی جایز است؟ وقتی دولت‌ها در جنایت با هم متحد می‌شوند، آیا نباید ما مردم و دانشجویان نیز در مواجهه با این جنایت دولت ها با هم متحد شویم؟

آیا وقت آن نرسیده است که مردم کشورهایی که دولت‌هایشان در برابر وضعیت یمن سکوت کرده‌اند این سکوت را شکسته و اعلام انزجار از وضعیت به وجود آمده علیه این مردم کنند؟

ما شرکت کنندگان در پویش روزه نجات، ضمن اعلام آمادگی برای پیوستن به هرگونه اقدام بین‌المللی مردمی در کشورهای جهان، خواستار آن هستیم که سازمان ملل هر چه زودتر به تثبیت وضعیت سیاسی این کشور کمک کنند.

نواسی_شعب_الیمن_بصیامنا

هفتم دی ماه ۱۳۹۷ مصادف با ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۴۰ و ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸. دانشگاه تهران

