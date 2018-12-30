حماسه نهم دی تجلی شکست فتنه در مواجهه با بصیرت است

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سالروز حماسه نهم دی ۸۸، اظهار داشت: در دوران ۴۰ ساله انقلاب اسلامی همواره حضور مردمی در عرصه های سرنوشت ساز و مهم کشور چشمگیر و اثرگذار بوده و هر زمان که لازم شده مردم حمایت خود را از انقلاب و نظام اسلامی با صدایی رسا اعلام کرده اند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: امت اسلامی ایران با رقم زدن حماسه نهم دی ۸۸ نیز، پیام قاطعی را به دشمن رساندند مبنی بر اینکه همچنان پشتیبان نظام و ولایت هستند.

در شرایط کنونی که دشمنی های بدخواهان و فتنه انگیزی ها ادامه دارد، لازم است بار دیگر مردم حضور آگاهانه و همراه با بصیرت در صحنه داشته باشند و به تمام دشمنان خارجی و عوامل داخلی دشمن این پیام را برسانند که پشتیبان نظام هستند کریمی بیان کرد: این حضور گسترده مردم در صحنه های حماسی نشانگر آن است که انقلاب در دل امت اسلامی ریشه ای عمیق و مستحکم دارد و دشمن نیز باید از این واقعیت آگاه شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس خاطرنشان ساخت: دشمنان انقلاب برای آسیب وارد کردن به نظام اسلامی از هیچ اقدامی فروگذار نکرده اند و فتنه ۸۸ نیز نمودی از توطئه های دشمن بود که در مواجهه با هوشیاری و بصیرت مردمی شکست خورد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی که دشمنی های بدخواهان و فتنه انگیزی ها ادامه دارد، لازم است بار دیگر مردم حضور آگاهانه و همراه با بصیرت در صحنه داشته باشند و به تمام دشمنان خارجی و عوامل داخلی دشمن این پیام را برسانند که پشتیبان نظام هستند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: در حقیقت نهم دی ماه تجلی حماسه بزرگ بصیرتی مردم پس از ماه ها فعالیت فتنه در کشور بود و امروز این حضور حماسی، بصیرت و ولایتمداری، بیش از هر زمان بایستی سرلوحه کار ما قرار گیرد.