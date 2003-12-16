دبير كميته داوران اولين گزينه جايگزيني اوست

به گزارش خبرنگار "مهر" علي محمد عزيزي دليل استعفاء خود را مشغله كاري ومشكلات شخصي عنوان كرده است.مسئولين فدراسيون جودودر حالي با استعفاء او موافقت كرده اند كه ازعملكرد ش رضايت كامل داشته و با اين استعفا چندان موافق نبودند چرا كه عزيزي اولين داور A جهاني ايران است و در رشد و گسترش داوري جودو نقش موثري داشته است.
پس از استعفاء عزيزي عنوان مي شود، محمدرضا مينوكده دبير كميته داوران كه او هم درجه A جهاني داشته و از داوران فعال جودو است براي تصدي مسئوليت كميته داوران درنظر گرفته شده است . البته هنوزحكمي صادر نشده است كه دليل آن، برگزاري مسابقات كوراش آسيا و مشغله كاري مسئولين فدراسيون جودو است.
رييس كميته داوران فدراسيون جودو استعفاء خود را به مسئولان اين فدراسيون تقديم كرد.
به گزارش خبرنگار "مهر" علي محمد عزيزي دليل استعفاء خود را مشغله كاري ومشكلات شخصي عنوان كرده است.مسئولين فدراسيون جودودر حالي با استعفاء او موافقت كرده اند كه ازعملكرد ش رضايت كامل داشته و با اين استعفا چندان موافق نبودند چرا كه عزيزي اولين داور A جهاني ايران است و در رشد و گسترش داوري جودو نقش موثري داشته است.
کد مطلب 44978
نظر شما