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۸ دی ۱۳۹۷، ۰:۰۵

نخست وزیر اردن وارد عراق شد

نخست وزیر اردن وارد عراق شد

نخست وزیر اردن جمعه شب به منظور دیدار با مقامات عراقی وارد بغداد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نخست وزیر اردن جمعه شب وارد بغداد پایتخت عراق شد.

بر اساس این گزارش، «عمر الرزاز» در راس هیاتی وارد بغداد شد و با «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق درباره همکاری در زمینه های سیاسی و اقتصادی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

چندین وزیر کابینه دولت اردن الرزار را در این سفر همراهی می کنند.

نخست وزیر اردن و اعضای هیأت دولتی این کشور در جریان دیدار های خود با طرف های عراقی در خصوص تقویت روابط اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو کشور و تکمیل ساخت لوله های انتقال نفت و دیگر مسائل مشترک رایزنی خواهند کرد.

کد مطلب 4497804

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