تمامی جاده های شهری بازگشایی شده اند/تعدادی راه روستایی مسدود است

اروجعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اکیپ های راهداری استان آذربایجان شرقی از ظهر امروز با آغاز بارش شدید برف در شهرهای مختلف، با ۵۶۰ دستگاه و ۹۰۰ نفر نیروی انسانی در حال خدمت رسانی هستند.

وی از باز بودن راه های مواصلاتی شهری خبر داد و افزود:بر اثر برف روبی و نمک پاشی صورت گرفته کلیه محورهای اصلی و فرعی، آزادراه و بزرگراه های استان باز است و تنها برخی راه های روستاها به ویژه در شهرستان های مرند، جلفا، ورزقان، اهر و کلیبر که در ارتفاع قرار گرفته اند بسته است که صبح فردا بازگشایی خواهد شد.

مدیرکل راهداری استان آذربایجان شرقی ادامه داد: به غیر از جاده های آذرشهر، عجب شیر، بناب و قسمتی از مراغه که در آن ها برف وجود ندارد بقیه راه های مواصلاتی با برف همراه هستند اما رفت و آمد در آن ها ادامه دارد.

علیزاده ضمن توصیه به رانندگان خاطرنشان کرد: رانندگان در گردنه های برف گیر که امکان لغزندگی وجود دارد، با احتیاط برانند چرا که جاده ها یخ زده بوده و لازم است حتما از زنجیرچرخ استفاده کرده و لباس گرم به همراه داشته باشند.