شلیک راکت از نوار غزه به سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، رسانه‌های صهیونیستی بامداد شنبه از شلیک یک فروند راکت از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست‌نشین در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.

رژیم صهیونیستی بدون اشاره به محل دقیق برخورد این راکت، مدعی برخورد آن به محلی باز بدون برجاگذاشتن خسارت یا تلفات شده است.

در همین حال، جنگنده های رژیم صهیونیستی به بهانه مقابله با شلیک راکت، یک موضع جنبش حماس در جنوب نوار غزه راهدف قرار دادند.

این در حالی است که در پی حمله نظامیان صهیونیست به راهپیمایی کنندگان در غزه دست کم یک جوان فلسطینی شهید و ۵ نفر دیگر مجروح شدند.

روز گذشته منابع بیمارستانی در غزه از شهادت یک جوان فلسطینی و مجروح شدن ۵ نفر دیگر از شرکت کنندگان در راهپیمایی حق بازگشت غزه خبر دادند.

بر این اساس در چهلمین جمعه برپایی این راهپیمایی در غزه، نظامیان صهیونیست با شلیک گاز اشک آور و هدف قرار دادن مستقیم راهپیمایی کنندگان سعی در متفرق کردن آنها نمودند.

این در حالی است که تیراندازی صهیونیست ها به شهادت یک جوان ۲۲ ساله فلسطینی در شرق منطقه «خان یونس» منجر شد.

گفتنی است چهلمین جمعه تظاهرات بازگشت در مناطق فلسطینی با شعار «از حق خود در داشتن یک زندگی با عزت کوتاه نمی‌آییم» برگزار شد.

در تظاهرات بازگشت این هفته در نوار غزه، عبداللطیف قانوع، از سخنگویان جنبش حماس اعلام کرد که ما چهل هفته است که در حال برگزاری راهپیمایی اعتراضی برای بازگشت سرزمین‌های فلسطینی هستیم و این اعتراضات را تا رسیدن به اهداف‌مان ادامه خواهیم داد.