به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه پرافتخار ورزشکاران خراسان شمالی برگ زرینی است برای استان، استانی که مهد قهرمانان و پهلوانان است، پهلوانانی که می‌جنگند تا نام خطه خراسان شمالی پررنگ و پررنگ‌تر شود و نه‌تنها در کشور و آسیا بلکه در جهان نیز نام‌آوران ورزش استان پرچمشان بالاست و ادعایشان پایین، همان‌جایی که بارها و بارها مسئولان با وعده‌ووعید آن‌ها را راهی مسابقات کردند و هر بار با دست‌پر جز بی‌توجهی و کم‌توجهی چیزی ندیدند اما انگار همین جهانی‌شدن‌ها پاداش شب‌ها و روزهایی است که عرق ریختند و تلاش کردند.

الیاس علی‌اکبری کوراشکار وزن ۸۱ کیلوگرم از خراسان شمالی بنا به اطلاع‌رسانی سایت فدراسیون جهانی کوراش به‌عنوان بهترین کوراشکار مرد سال ۲۰۱۸ جهان انتخاب شد و پیش‌ازاین مصطفی دلیریان از خراسان شمالی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ به‌عنوان بهترین مرد کوراشکار جهان انتخاب‌شده بود و الیاس علی‌اکبری دومین ایرانی و دومین کوراشکار از خراسان شمالی است که این افتخار را برای کشور و خراسان شمالی کسب کرده است.

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر فت: سال‌هاست در این رشته ورزشی فعالیت کرده‌ و همواره صاحب مدال طلا بودم، در جاکارتا تمامی حریفان قدر کوراش حضور داشتند و ازبک‌ها تنها کوراش کارانی بودند که مدال‌های طلا را درو می‌کردند، بعد از آن ها من طلایی شدیم و این افتخاری بود برای بنده، استانم، کشورم ...

به گفته وی در رقابت‌های آسیایی جاکارتا ۶ طلا نصیب نمایندگان ازبک و یک طلا به وی رسید که توانست زمینه را برای جهانی‌شدنش مهیا کند.

وی که کاپیتان تیم ملی کوراش کشور است به سختی‌هایی که طی این مدت کشیده اشاره و تصریح کرد: سال‌ها در این رشته ورزشی فعالیت کردم، سختی روزهای تمرین و روزها و شب‌های طاقت‌فرسایی که باید برای مسابقات آماده می‌شدیم علاوه بر عشقی که به این ورزش داشتم، برایم سخت بود، گاهی مصدومیت‌ها امانم را می‌برید و از درد شب‌های بسیاری نخوابیدم، دوری از خانواده و گذراندن روزهای سخت همگی برای این بود که نتیجه مطلوب حاصل شود و خوشبختانه این مهم محقق شد و این افتخار را به مردم شهرم، استانم و کشور تقدیم می‌کنم.

باخت در مسابقات جهانی بدترین خاطره مرد سال کوراش جهان

علی اکبری باخت در مسابقات جهانی را به‌عنوان بدترین خاطره خود طی سال‌ها اشاره کرد و گفت: گرچه این باخت بدترین خاطره زندگی ورزشی‌ام بوده اما از باخت خود درس بزرگی گرفتم و دوباره تلاش کردم.

طلای جاکارتا شیرین‌ترین خاطره مرد طلایی کوراش

وی به شیرین‌ترین خاطره خود نیز اشاره و افزود: طلای جاکارتا برایم اتفاق شیرینی بود که هرگز طعم دلچسب قهرمانی‌اش را فراموش نمی‌کنم، گرچه رقیب ازبک دستم را پیچاند و سبب شد از آرنج دچار آسیب‌دیدگی شوم اما توانستم به فینال راه پیداکرده و صاحب مدال طلا شوم.

کاپیتان تیم ملی کوراش کشور به جوان‌ها توصیه کرد: به این رشته ورزشی که مهد آن در خراسان شمالی بوده و بسترش مهیا است رو آورده و فعالیت کنند.

به گفته وی کوروش خسرویار رئیس هیئت استان و رییس کمیته داوران جهان زحمات زیادی برای ساماندهی و پایه‌ریزی این ورزش داشته و تمامی این قهرمانی‌ها را مدیون وی هستیم.

علی اکبری بابیان اینکه ورزشکاران خراسان شمالی با پتانسیل هستند، تصریح کرد: خوشبختانه با مهیا شدن بستر فعالیت این ورزش می‌توانند برای قهرمانی‌هایشان بر حمایت مسئولان استان حساب کنند.

کاپیتان تیم ملی کوراش کشور به گلایه از مسئولانی که به وعده‌هایشان جامه عمل نپوشاندند اشاره و اظهار کرد: تغییر استانداران از عواملی بود که سبب شد نتوانم به وعده مسئولان ارشد استانم قبل از اعزام به جاکارتا دست پیدا کنم.

علی اکبری از مدیرکل ورزش و جوانان خواستار پیگیری برای تحقق وعده‌های مسئولان استانی در خصوص جوایز قهرمانان شد.

وی بیان کرد: افتخارات زیادی را در این سال‌ها در رشته کوراش به دست آورده و هیچ فینالی را نباخته است.

گفتنی است، الیاس علی اکبری در سال ۲۰۱۸ طلای بازی‌های آسیایی هندوستان و طلای مسابقات جایزه بزرگ ازبکستان را به‌دست آورد و در انتها با درخشش فوق‌العاده در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی توانست تمام حریفان خود را ناکام کند و پشت سر بگذرد و صاحب گردن‌آویز طلا شود.

انتخاب بهترین مرد و زن کوراش جهان هر ساله از سوی فدراسیون جهانی کوراش انجام می‌شود و این انتخاب در دو بخش زنان و مردان به‌طور جداگانه انجام می‌شود و با توجه به کسب بهترین مدال‌ها در سال امتیازدهی و درنهایت مرد سال برگزیده می‌شود.

طلای المپیک کارگران جهان در لیتوانی (یک طلا انفرادی و یک نقره تیمی)، برنز مسابقات آسیایی ایندورگیم ترکمنستان با مصدومیت شدید و پاره شدن کشاله پا، طلای مسابقات آسیایی هندوستان و سهمیه بازی‌های آسیایی جاکارتا، کسب طلای کوراش در بازی‌های آسیایی اینچئون که به‌صورت نمادین کوراش در آن حضور داشت، طلای در بازی‌های آسیایی ساحلی در پوکت با درآمدن تست دوپینگ رقیب ازبک، نقره گرفتم که تست دوپینگ رقیب ازبکم درآمد و طلایی شدم، بازی‌های آسیایی ساحلی ویتنام طلا گرفتم، برنز بازی‌های آسیایی ترکمنستان، طلای بازی‌های آسیایی هندوستان، طلای مسابقات جایزه بزرگ ازبکستان و طلای بازی‌های آسیایی جاکارتا که نخستین حضور رسمی رشته کوراش در آن بود برخی از افتخارات الیاس علی اکبری است.