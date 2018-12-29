تصرف یک شهر نیجریه به دست شورشیان بوکو حرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شبه نظامیان بوکو حرام طی حمله ای که از روز جمعه به شهر باگا واقع در شرق نیجریه انجام دادند، این شهر را تصرف کردند.

به گفته یک مقام ارتش هر چند نظامیان دولتی با اعزام نیروهای بیشتر درصدد باز پس گیری این شهر برآمدند، اما با دادن تلفات ناچار به عقب نشینی شدند.

شهر باگا از پایگاه های مهم نیروهای چند ملیتی مستقر در نیجریه به شمار می رفت.

شاهدان عینی می گویند شورشیان با تصرف اماکن عمومی و دولتی به مردم هشدار داده اند در صورتی که از دستورات آنها اطاعت نکنند، سرنوشت شومی در انتظارشان خواهد بود.