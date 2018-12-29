عربستان نوجوانان سودانی را برای جنگ به یمن می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که عربستان طی سالهای گذشته اقدام به اعزام نوجوانان سودانی برای شرکت در جنگ علیه یمن کرده است.

این روزنامه در ادامه نوشت: عربستان طی سالهای گذشته بیش از ۱۴ هزار نیرو برای شرکت در جنگ علیه یمن به این کشور اعزام کرده است.

روزنامه نیویورک تایمز همچنین گزارش داد: اکثر کسانی که توسط عربستان به یمن اعزام می شوند ساکنان منطقه دارفور سودان و از میان نوجوانان این منطقه هستند.

پیشتر نیز گزارش هایی در خصوص سوء استفاده ائتلاف متجاوز سعودی از مردم فقیر سودان و مجبور کردن آنها برای شرکت در جنگ علیه یمن منتشر شده بود.

تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده تاکنون باعث کشته و زخمی شدن صدها هزار تن در این کشور شده است.