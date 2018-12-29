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۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۳

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تردد در گردنه های کوهستانی زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است

تردد در گردنه های کوهستانی زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف تردد در گردنه های کوهستانی استان زنجان و محور زنجان به بیجار با زنجیر چرخ امکان پذیراست.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر  بابیان اینکه بارش برف استان زنجان را فراگرفته است، افزود: در حال حاضر سطح جاده‌های استان خیس و لغزنده است و مه در گردنه‌های کوهستانی استان زنجان حاکم است.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش برف در تمام جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی استان زنجان، رانندگان با دقت رانندگی کرده و تا حد ممکن از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. 

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بارش برف در محور زنجان به طارم زیاد است رانندگان حتماً در این محور و گردنه های کوهستانی از زنجیر چرخ استفاده کنند.

کد مطلب 4497832

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