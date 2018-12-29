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۸ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۱

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

۳۳ درصد محصولات کشاورزی در کردستان فرآوری می شود

۳۳ درصد محصولات کشاورزی در کردستان فرآوری می شود

سنندج - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: در حال حاضر ۳۳ درصد از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول کشاورزی تولیدی در این استان فرآوری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری اظهارداشت: در این استان ۱۲۲ واحد فراوری و صنایع تکمیلی کشاورزی پروانه بهره برداری گرفته اند که سالانه ۳۳ درصد از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول تولیدی کشاورزی در استان را فرآوری می کنند که عمده این محصولات به خارج از استان صادر می شود.

وی افزود: سرمایه گذاران این استان اکنون ۵۲ واحد دیگر فرآوری و صنایع تبدیلی را در دست احداث دارند که جهاد کشاورزی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، اشتغال فراگیر و تفاهم نامه دولت با بانک سینا و بنیاد برکت حدود یک هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به آنها پرداخت کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: امروز صنایع غذایی یکی از موارد مهم در تامین امنیت غذایی است که توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخش از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است و از سه سال پیش پیشبرد اهداف را دنبال می کند.

جعفری با اشاره به اینکه کردستان در تولید بسیاری محصولات کشاورزی در کشور دارای رتبه های برتر است، بیان کرد: در فرآوری این محصولات از عقب ماندگی بزرگی برخوردار هستیم که این مساله در بسیاری از مواقع به ضرر کشاورزان تمام می شود.

کد مطلب 4497839

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