۳۳ درصد محصولات کشاورزی در کردستان فرآوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری اظهارداشت: در این استان ۱۲۲ واحد فراوری و صنایع تکمیلی کشاورزی پروانه بهره برداری گرفته اند که سالانه ۳۳ درصد از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول تولیدی کشاورزی در استان را فرآوری می کنند که عمده این محصولات به خارج از استان صادر می شود.

وی افزود: سرمایه گذاران این استان اکنون ۵۲ واحد دیگر فرآوری و صنایع تبدیلی را در دست احداث دارند که جهاد کشاورزی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، اشتغال فراگیر و تفاهم نامه دولت با بانک سینا و بنیاد برکت حدود یک هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به آنها پرداخت کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: امروز صنایع غذایی یکی از موارد مهم در تامین امنیت غذایی است که توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخش از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است و از سه سال پیش پیشبرد اهداف را دنبال می کند.

جعفری با اشاره به اینکه کردستان در تولید بسیاری محصولات کشاورزی در کشور دارای رتبه های برتر است، بیان کرد: در فرآوری این محصولات از عقب ماندگی بزرگی برخوردار هستیم که این مساله در بسیاری از مواقع به ضرر کشاورزان تمام می شود.