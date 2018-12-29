دشمن در فتنه ۸۸ اقتدار مردمی را نشانه رفته بود/۹ دی ماندنی است

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۹ دی یادآور جهش و نهضت عمومی مردم است، گفت: ۹ دی حقیقتی است که اثبات کرد بزرگترین قدرت و تعیین کننده مردم هستند.

وی بابیان اینکه دشمنان همزمان با ایامی که ۸۰ درصد جمعیت ایران در انتخابات شرکت کردند و یکپارچه با انسجام خود از نظام دفاع کردند، این اقتدار مردمی را هدف گرفتند و با توطئه بین المللی و داخلی این اقتدار مردمی را برای مردم به تهدید برای کشور تبدیل کردند، گفت: دشمنان همزمان با این که دنیا در برابر اقتدار ایران به زانو درآمده بود آتش فتنه را در کشور انداختند تا موجب از بین رفتن دستاوردهای حضور مردمی شود.

وی بااشاره به اینکه دشمنان ماهها بر طبل تفرقه کوبیدند و به دنبال ایجاد جنگ داخلی بودند و حتی در برخی از نقاط کشور فتنه های بزرگی برای کشور ایجاد کردند به گونه ای که آمریکا جسارت کرده بود که می تواند نظام را با مشکل مواجه کند، گفت: آن روزها به عاشورا و قرآن و روحانیت و تمامیت ایران توهین شد اما بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران که شبیه سخنرانی حضرت زهرا (س) بود، مردم با حضور خود در حماسه ۹ دی اعلام انسجامی دوباره داشتند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان تاکید کردند که ای امام عصر(عج) جسم ناقصی دارم که به فدای تو و ارزشهای نظام مقدس جمهوری؛ که این سخن رهبر از فدک بود.

حاجی بابایی با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری پیام توسل به امام عصر (عج) بود و برای کسانی که علی(ع) را خانه نشین کرده بودند مقام معظم رهبری از عاشورا سخن گفتند، گفت: ایشان مظلومیت ائمه (ع) را در آن نماز جمعه به مردم یادآوری کردند.

حاجی بابایی بااشاره به اینکه مردم ما برخلاف کسانی که علی (ع) را در خانه ندیدند و او را تنها گذاشتند، شرافتمندانه حضور پیدا کردند و این حضور را در تاریخ ثبت کردند، گفت: حماسه ۹ دی مردم ایران اسلامی در طول تاریخ مثل و مانند نداشت.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه شرافت، غیرت و بزرگی ملت بزرگ ایران در طول تاریخ مشعشع شده است، گفت: ۹ دی یک حرکت عمیق و احترام به تمام زیبایی های اسلام و اهل بیت بود که یک بار دیگر عظمت ایران را به جهانیان نشان خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه بودن با انقلاب یعنی بودن با ارزشها و یکی از عزیزترین روزهای ما ۹ دی است که از ۸ سال دفاع مقدس مهم تر است زیرا بودند کسانی که از مین های جبهه های دفاع مقدس عبور کردند ولی نتوانستند از مین های توطئه‌های آن روزها عبور کنند، افزود: حماسه ۹ دی از ۸ سال دفاع مقدس سخت تر است زیرا کسانی از روی مین های ۸ سال دفاع مقدس عبور کردند که در حرکت این روزهای انقلاب شکست خوردند.

حاجی بابایی باتاکید بر اینکه ۸۰ بار در دفاع مقدس پیروز باشی ولی امروز کنار رهبرت نباشی شکست خورده ای، گفت: برخی از فرصتها برای نارضایتی مردم استفاده می کنند و خدا لعنت کند مسئولینی که نظام مقدس جمهوری اسلامی را آبشخور سوءاستفاده و منافع شخصی کرده اند.

وی با بیان اینکه برخی با سواستفاده و سلب اعتماد این مردم به دنبال اهداف شخصی خود و خانواده خودشان هستند، گفت: با تمام کارشکنی های دشمنان داخلی و خارجی پای نظام ایستاده ایم و این نظام را با هیچ چیزی عوض نخواهیم کرد.