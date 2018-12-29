دانش آموز با این محتوای درسی آماده مواجهه با مسائل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خالدی، در برنامه تلویزیونی پرسشگر که برنامه ای با محوریت موضوعات آموزش و پرورش است شب گذشته با موضوع «پدافند غیرعامل» به روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت، حادثه تلخ دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت و اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی پدافند غیرعامل حفظ سرمایه های کشور است. در آموزش و پرورش اصلی ترین سرمایه ما دانش آموزان هستند و هرچه سلامت و کارکرد فرزندان مان را تحت الشعاع قرار دهد می‌تواند موضوع پدافند غیرعامل محسوب شود از سلامت جسمی گرفته تا سلامت روان و نوع رفتارها و آداب اخلاقی مانند خودباوری.

وی با بیان اینکه مسائل فیزیکی ساختمانی تنها بخشی از پدافند غیرعامل است، گفت: سبک زندگی، نوع تغذیه و تقویت هویت ملی و انقلابی دانش آموزان و تمامی موضوعاتی که ذیل آن میگنجد جزو اهداف پدافند غیرعامل است.

دبیر برنامه علمی پدافند غیرعامل دانشگاه آزاد اسلامی درباره ریشه حوادثی مانند آتش سوزی در زاهدان بیان کرد: این موضوع جزء ابتدایی ترین اصول استانداردسازی و مدیریت مدرسه است. علاوه بر اینها باید به محتوای آموزشی و آشنایی معلمان و مدیران با پدافند غیرعامل توجه کرد.

وی با اشاره به اهمیت سلامت جسمی دانش آموزان و دانشجویان بیلن کرد: ایمنی و امنیت مواد غذایی جزو پدافند غیرعامل است. امروز ورود مواد غذایی غیراستاندارد به بازار و سپس راهیابی آن به مدارس از جمله مخاطرات است. جای تعجب است که چرا در چندسال اخیر مصرف کاکائو که مخاطراتی دارد افزایش یافته است آیا در مدارس به این موضوع توجه می شود؟ باید مباحث مدارس را جامع ببینیم.

خالدی افزود: آیا محتوای درسی می‌تواند دانش آموز را برای مواجهه با مسائل در آینده آماده کند؟ آیا آنها می‌توانند زنان و مردان موفق فردا باشند؟ بنده معتقدم اینگونه نیست. روی درس علوم تجربی تحقیقاتی انجام دادیم و مشخص شد به گزاره های اخلاق زیستی کمتر توجه شده است.

وی به مدارس هوشمند اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی استفاده از تکنولوژی هایی برای آموزش و تسهیل ارتباط دانش آموز با شبکه های اطلاعاتی و اجتماعی است. آیا با توجه به آسیب ها و پیامدهای تکنولوژی، پیوستی برای هوشمندسازی تهیه شده است؟ باید برای هوشمندسازی مدارس پیوستی تهیه می‌شد تا دانش آموزان کمتر دچار تهدیدات ناشی از تکنولوژی بشوند.

دبیر برنامه علمی پدافند غیرعامل دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه کتب آمادگی دفاعی بیشتر با رویکرد نظامی است، گفت: این کتاب نیازمند بازنگری است زیرا به پدافند غیرعامل کمتر در آن توجه شده است. باید کتب دیگری چون زیست شناسی و شیمی نیز بازنگری و دانش آموزان باید با تهدیدات صنایع شیمیایی و تهدیدات زیستی آشنا شوند. به عنوان مثال بحث تراریخته ها یا دستکاری ژنتیکی، کاملا دوسویه است و هم می‌تواند دارای کارکرد مثبت باشد و هم مخرب.