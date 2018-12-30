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۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۶

مدیرعامل آبفا استان کردستان:

کل نیاز آب شرب کردستان تا افق سال ۱۴۲۵ از منابع سطحی تامین می شود

کل نیاز آب شرب کردستان تا افق سال ۱۴۲۵ از منابع سطحی تامین می شود

سنندج – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان گفت: باتوجه به میزان بارندگی ها و برنامه ریزی های به عمل آمده، پیش بینی می شود کل نیاز آب شرب کردستان تا افق سال ۱۴۲۵ از منابع سطحی تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان، محمدحسین محمدی اظهارداشت: امسال بارندگی ها در قیاس با مدت مشابه سال گذشته و همچنین در مقایسه با بلند مدت خوب بود و منابع آب سطحی وضعیت مناسبی دارند.

وی افزود: البته بخشی از آب شرب استان از منابع زیرزمینی تهیه می شود که طبیعتا این بارندگی ها تأثیر عمیقی بر روی این منابع ندارند، چرا که آب شرب حدود ۴۵ درصد از مناطق شهری استان از آب های زیرزمینی برداشت می شود.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ادامه داد: برداشت زیاد از منابع زیرزمینی از یک سو و عدم تأثیرگذاری فوری بارندگی ها بر روی حجم منابع آب زیرزمینی از سوی دیگر موجب می شود که کماکان در این نقاط با کمبود منابع آب زیرزمینی مواجه باشیم که باید در آینده با آب های سطحی جایگزین کنیم.

محمدی یادآور شد: در شهرهای شرق استان از جمله قروه و دهگان و بیجار و همچنین در مریوان و کامیاران از منابع زیرزمینی استفاده می شود که در طرح بلندمدت آبرسانی به این شهرها قرار است با استفاده از سدهایی که یا در حال احداث هستند و یا در آینده ساخته می شوند، آب های سطحی جایگزین منابع زیرزمینی شود که البته این مسئله زمانبر و نیازمند به بهره برداری رسیدن سدها و اجرای طرح های آبرسانی است.

وی بیان کرد: برای افق سال ۱۴۲۵ قرار است کل آب شرب شهرهای کردستان از منابع آب سطحی تأمین شود که این امر تأثیر بسزایی در جلوگیری از هدر رفت آب های سطحی و بهره مندی بیشتر از این آب ها خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان زیر پوشش خدمات تأمین آب شرب سالم و بهداشتی قرار دارند و مشکلی به لحاظ تأمین کمی و کیفی آب وجود ندارد. 

کد مطلب 4497855

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