به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی آذری شامگاه جمعه در آیین یادبود و گرامیداشت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی(ره) رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام به میزبانی مسجد جامع دامغان بابیان اینکه آن مرحوم در درس‌های خارج عمیق و استوار بحث می‌کرد و اگر در حوزه‌های علمیه می‌ماند از مراجع مسلم بود، تأکید کرد: وی در علم‌آموزی راه و روش پدر خویش مرحوم آیت‌الله حاج سید علی هاشمی شاهرودی(ره) را ادامه داد.

وی تصریح کرد: مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی (ره) چهره ناشناخته ماند و باید این شخصیت ارزنده را به جامعه معرفی کنیم تا همگان با سوابق علمی، فقهی و دینی ایشان آشنا شوند.

این استاد حوزه‌های علمیه دامغان با اشاره به اینکه علما جامعه را مومن می‌سازند و یک عالم دینی دنیا و آخرت مؤمنان را درست می‌کند، گفت: علما باید انسان‌های مومن و متقی بسازند و مردم را به سمت ایمان و تقوا دعوت کنند.

آذری همچنین ضمن گرامیداشت فرارسیدن ۴۰ سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل گفت: امام خمینی (ره) دنیا را به‌درستی به مردم معرفی کرد لذا ائمه اطهار (س) و امام (ره) برای همه انسان‌ها الگو هستند.