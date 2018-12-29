بارش برف و برودت هوا شماری از مدارس کردستان را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی شهرستان های بانه، سقز، مریوان، دیواندره و منطقه زیویه بخاطر بارش شدید برف و برودت هوا روز شنبه هشتم دی در نوبت صبح تعطیل است.

این تعطیلی با تصمیم فرمانداران و به دلیل بارش شدید برف، لغزندگی معابر و برودت هوا اتخاذ شده است. بر این اساس مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی شهر و روستاهای شهرستان های بانه، سقز و منطقه زیویه در نوبت صبح تعطیل است.

همچنین مدارس روستایی شهرستان دیواندره نیز روز شنبه هشتم دی در نوبت صبح تعطیل است.