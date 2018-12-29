۳۷ میلیارد تومان برای مرمت بازارهای تاریخی کرمانشاه نیاز است

محمدرضا رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری درصدد بازسازی بازار و بافت تاریخی آن است که در حال حاضر به جز مرمت سردر ورودی بازار توپخانه این بازار به طور کامل مرمت شده است.

وی با بیان اینکه این بازار از سال ۸۷ در دستور کار بازسازی قرار گرفت، گفت: امسال کار مرمت بازار بنکدارها و آهنگران به اتمام رسیده است.

ناظر پروژه بازسازی بازارها و بافت تاریخی کرمانشاه بیان کرد: فاز نخست بازار چهار حسن خان نیز به اتمام رسیده و در سال‌های آینده شاهد تکمیل ۷۱ چشمه طاق دیگر این بازار خواهیم بود.

وی تصریح کرد: برای تکمیل مرمت بازار اسلامی، فاز دوم بازار چال حسن خان، بازار حوری آباد، بازار زرگرها ۳۷ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

به گفته رشیدی، بازارهای تاریخی استان علاوه بر بازار های تاریخی شهر کرمانشاه در سنقر و بخش نودشه نیز وجود دارد.

وی عنوان کرد: میراث فرهنگی یکی از دستگاه‌های شهری است که در زمینه مرمت فضای شهری اقدام می‌کند و نیازمند همکاری تنگاتنگ سایر دستگاه های خدمت‌رسان نظیر آب و فاضلاب و مخابرات شهرداری است بنابراین همکاری و ارائه خدمات این نهادها برای دیده شدن وار مرمت ضروری است.