جدال حساس شهرداری ورامین و پیام مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا (یکشنبه) با برگزاری شش دیدار پیگیری خواهد شد. در حساس‌ترین بازی هفته تیم صدرنشین شهرداری ورامین که با ۱۱ پیروزی و مجموع ۳۰ امتیاز جایگاه اول جدول رده بندی را در اختیار دارد به مصاف شاگردان جبار قوچان نژاد در تیم پیام خراسان خواهند رفت. پیام با کسب ۹ پیروزی و ۲۳ امتیاز جایگاه چهارم را در اختیار دارد و برای حفظ جایگاه و باقی ماندن در جمع مدعیان برای پیروزی تلاش خواهد کرد.

در دیگر بازی هفته تیم رده دومی پیکان مقابل تیم عقاب نهاجا صف آرایی خواهد کرد. شاگردان محمد ترکاشوند در صورت لغزش تیم شهرداری ورامین و پیروزی مقابل عقاب شانس صعود به صدر جدول رده بندی را خواهند داشت.

شاگردان محمدرضا سالک در تیم خاتم اردکان که هفته گذشته با نتیجه ۳ بر صفر مقابل تیم شهرداری متحمل شکست شده بودند این هفته رو در روی تیم قعرنشین و بدون پیروزی دورنا ارومیه قرار خواهند گرفت.

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال؛

* شهرداری ورامین – پیام مشهد

* سایپا تهران – فولاد سیرجان

* کاله مازندارن – شهرداری تبریز

* عقاب نهاجا – پیکان تهران

* شهرداری ارومیه – شهرداری گنبد

* خاتم اردکان – دورنا ارومیه

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر والیبال در پایان هفته چهاردهم:

۱-شهرداری ورامین ۱۱ پیروزی – ۳۳ امتیاز

۲-پیکان تهران ۱۰ پیروزی – ۳۰ امتیاز

۳-خاتم اردکان ۹ پیروزی- ۲۶ امتیاز

۴-پیام مشهد ۹ پیروزی- ۲۳ امتیاز

۵-شهرداری گنبد ۸ پیروزی- ۲۴ امتیاز

۶-سایپا تهران ۷ پیروزی- ۲۳ امتیاز

۷-فولاد سیرجان ۷ پیروزی – ۲۲ امتیاز

۸-شهروند اراک ۷ پیروزی- ۲۰امتیاز

۹-کاله مازندران ۶ پیروزی – ۱۷ امتیاز

۱۰-شهرداری تبریز ۵ پیروزی – ۱۵ امتیاز

۱۱-عقاب نهاجا ۳ پیروزی – ۸ امتیاز

۱۲-شهرداری ارومیه ۲ پیروزی – ۸ امتیاز

۱۳-دورنای ارومیه بدون پیروزی- ۳ امتیاز