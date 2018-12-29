استیضاح «حجتی» قطعی است/ حضور روحانی مشخص نیست

علیاصغر یوسفنژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت استیضاح محمود حجتی در مجلس، گفت : استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار جلسه علنی فردا (یکشنبه ۹ دی ماه) قرار دادهایم.
وی با اشاره به اینکه ما شرایط را برای استیضاح فراهم کرده و معاونت قوانین و نظارت مجلس هم آماده برگزاری این جلسه هستند، افزود: از وزیر جهاد کشاورزی جهت حضور در جلسه فردا دعوت به عمل آمده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال حضور رئیسجمهور در مجلس برای دفاع از حجتی تصریح کرد: طبق آییننامه، ما از رئیسجمهور دعوت میکنیم که در این جلسه حضور یابد اما این مسئله تحت اختیار رئیسجمهور است که در این جلسه حضور یابد یا خیر و الزامی در این باره وجود ندارد.
یوسفنژاد درباره احتمال منتفی شدن استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، گفت: تنها در صورتی استیضاح حجتی منتفی میشود که تعداد امضاهای متقاضیان این استیضاح به صفر برسد و حتی اگر یک نفر هم باقی بماند، این استیضاح انجام میشود.
وی افزود: طبق آیین نامه مجلس متقاضیان استیضاح و وزیر هر کدام برای بیان اظهارات خود در جلسه استیضاح دو ساعت فرصت دارند که میتوانند ۹۰ دقیقه در ابتدا و ٣٠ دقیقه در انتها صحبت کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین وزیر میتواند بخشی از وقتش را به دو نماینده اختصاص دهد و دو نفر از استیضاح کنندگان نیز پس از ۹۰ دقیقه ابتدایی میتوانند در پایان هر کدام در ۱۵ دقیقه در توضیح دلایل استیضاح سخنرانی کنند.
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