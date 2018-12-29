ایلام ۱۰ شهید عرصه مبارزه با مواد مخدر تقدیم نظام کرده است

فهد کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز خون شهیدان در عرصه مواد مخدر این را بیان می کند که مبارزه با مواد مخدر جدی و تهدید است و برای ریشه کن کردن مواد مخدر باید از همه ابزارها استفاده کرد.

وی افزود: استان ایلام ۱۰ شهید عرصه مبارزه با مواد مخدر را دارد و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در نظر دارد که برای تک تک این شهدای گرانقدر که در هزاران کیلومتر دورتر رفتند و جان خود را تقدیم این جهاد و عرصه کردند یادواره را برگزار کند.

وی افزود: این شهیدان بودند که جان خود را فدا کردند تا امروز کشور ما در اوج امنیت و آسایش قرار بگیرد.

کمالوندی عنوان کرد: اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی مرهون رشادت ها و جانفشانی های شهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس است.

وی شهدا و جانبازان را مایه افتخار کشور دانست و افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی باید به دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران روند.