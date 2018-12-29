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۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۸

«گوترش» خواهان تحقیق در خصوص کشته شدن معترضان سودانی شد

«گوترش» خواهان تحقیق در خصوص کشته شدن معترضان سودانی شد

دبیرکل سازمان ملل خواهان اجرای تحقیقات در خصوص کشته شدن تظاهرات کنندگان در سودان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل از مقامات سودانی خواست در خصوص کشته شدن تظاهرات کنندگان ضد دولتی در این کشور در خارطوم و دیگر شهرها تحقیقات لازم را انجام دهند.

وی همچنین خواهان آرامش و خویشتن داری در خصوص اوضاع متشنج سودان شد. گوترش تاکید کرد که باید حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز تضمین شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مقامات سودانی تاکنون دست کم ۱۹ تن از جمله ۲ نیروی امنیتی در جریان اعتراضات مردمی کشته شده اند. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل از کشته شدن ۳۷ تن خبر داده است.

کد مطلب 4497884

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