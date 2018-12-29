به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حسین‌پور صبح شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شاهرود به میزبانی فرمانداری شهرستان بابیان اینکه تاکنون بیشتر دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های خود را به دبیر ستاد اعلام کرده‌اند، ابراز داشت: تاکنون بالغ‌بر ۲۰۰عنوان برنامه ویژه بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی پیش‌بینی‌شده و بخشی دیگر از آن نیز در حال تدوین است.

وی بابیان اینکه برنامه‌های بحث چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی می‌بایست امیدبخش، وحدت‌آفرین و بانشاط باشد، اضافه کرد: برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و ورزشی پیش‌بینی‌شده است که با توجه به ایام فاطمیه محور این برنامه‌ها باید متناسب با این ایام باشد.

دبیر ستاد برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهرود بابیان اینکه چندین برنامه شاخص ویژه این ایام در نظر گرفته‌شده است، ابراز داشت: یکی از برنامه‌های شاخص برگزاری نمایشگاه است که محل آن در سالن بزرگ شهرداری واقع در شهربازی خواهد بود و در آن دستاوردهای نظام توسط دستگاه‌های اجرایی به نمایش گذاشته می‌شود.

حسین‌پور در ادامه تصریح کرد: نمایشگاه باید به نحوی باشد که مردم در یک نگاه با دستاوردهای نظام آشنا شوند به‌ویژه می‌بایست برای حضور نسل جوان برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

وی اضافه کرد: نسل جوان و نوجوانان قطعاً جنگ و امام راحل را ندیدند و با شرایط متفاوت با آن دوران زندگی می‌کنند لذا برای آشنایی این نسل با آرمان‌های انقلاب باید دستاوردهای این چهل سال مقابل چشم مردم به نمایش گذاشته شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود بابیان اینکه توسعه دانشگاه‌ها، پیشرفت در حوزه صنعت، هوافضا، نانو، پزشکی و غیره باید در نمایشگاه و دهه فجر عنوان شود، ابراز داشت: بیان این دستاوردها و ارائه گزارش موجب امید و نشاط در جامعه خواهد شد و نباید صرفاً به بیان گرفتاری‌ها و مشکلات پرداخت.

حسین‌پور در ادامه تصریح کرد: برنامه‌های دهه فجر و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی باید از ۱۲دی‌ماه استارت زده شود و دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارائه گزارش اهتمام ویژه داشته باشند.

وی بابیان اینکه در برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ۱۴کارگروه در شاهرود ایجادشده است، اضافه کرد: شماره تماس ۳۲۳۹۱۰۷۴ و شماره دورنگار ۳۲۳۹۱۰۷۵ آماده پذیرش طرح‌های دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود در بخشی دیگر از سخنان خود به‌روز ۹دی نیز اشاره کرد و افزود: در شهرستان نیز هم‌زمان با سراسر کشور برنامه‌های خوبی برگزار خواهد شد که محوری‌ترین آن تجمع از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰در محل ساعت گل است.

به گزارش خبرنگار مهر در این نشست مقرر شد دستگاه‌ها برنامه‌های کاری خود را در حوزه چهلمین سالگرد انقلاب اعلام و تعداد غرفه‌های درخواستی را مشخص کنند.