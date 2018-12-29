تیم «دلسوختگان اهل بیت قم» بخت صعود خود را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم که امسال به نمایندگی از قم در لیگ دسته دوم فوتسال ایران حضور دارد با پیروزی بر هیئت فوتبال فارسان در رده دوم جدول مرحله گروهی قرار گرفت.

نماینده فوتسال قم که در مرحله گروهی رقابت سختی با سایر تیم‌های حاضر در این گروه دارد روز جمعه در قم به دیدار تیم هیئت فوتبال فارسان رفت و توانست این تیم را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد.

پیروزی بر هیئت فارسان به تیم مجمع دلسوختگان اهل بیت قم کمک کرد تا با کسب ۱۲ امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌های پیمان شهرداری شاهرود و پدیده فیروزکوه در رده دوم جدول ۶ تیمی گروه خود قرار گیرد.

تیم پاس تهران با ۱۵ امتیاز در این گروه صدرنشین است و با توجه به صعود ۲ تیم از هر گروه، رقابت بین نماینده قم و سایر تیم‌ها برای کسب سهمیه صعود داغ است و ۲ بازی آینده نماینده قم در این مسابقات نقش تعیین کننده در راه صعود این تیم به مرحله دوم دارد.

این در حالی است که لیگ دسته دوم فوتسال طی ۳ مرحله برگزار می‌شود تا در نهایت ۴ تیم به لیگ دسته اول صعود کنند و فوتسال قم پس از خاطره خوش صعود تیمی از قم به لیگ دسته اول در سال ۹۴، امیدوار است امسال نیز بتواند تیم جدیدی در لیگ یک داشته باشد.