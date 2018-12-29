همایش گرامی داشت ۹ دی در مناطق مختلف ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردا همزمان با حماسه ۹ دی مراسمات مختلفی در سطح استان با حضور سخنرانان استانی و کشوری برگزار می شود.

مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در شهر ایلام در محل مسجد جامع با سخنرانی دکتر علی محمد نائینی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس کشور برگزار می شود.

همایش گرامی داشت سالروز حماسه ۹ دی در مسجدجامع شهرستان ملکشاهی با سخنرانی سرهنگ پاسدار قدرت الله کریمیان معاون هماهنگ کننده سپاه امیرالمومنین (ع) برگزار می شود.

همچنین مراسم گرامی داشت در شهرستان های دره شهر، بدره، دهلران، ایوان، آبدانان، چرداول، مهران و سیروان با حضور چهره های مختلف استانی برگزار می شود.

ویژه‌ برنامه‌های متنوعی در نقاط مختلف این استان به مناسبت سالگرد ۹ دی‌ماه در استان ایلام برگزار می‌شود.