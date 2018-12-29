نگاهی به حماسه چهارمحالی ها در سال ۸۸/ فتنه ریشه کن شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: حماسه ۹ دی یکی از روز های تاریخی در تمام استان های کشور است که مردم با حضور پر شور خود یکی از مهمترین فتنه ها و توطئه های دشمن را با شکست مواجه کردند و بار دیگر وحدت یکپارچی و ولایت مداری خود را به جهانیان اثبات کردند.

فتنه سال ۸۸ یکی از مهمترین توطئه های دشمن در طول تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود که با حضور به موقع مردم این فتنه شکست خورد و دشمن بار دیگر از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماند.

حماسه ۹ دی در استان چهارمحال و بختیاری یک روز زودتر و با حضور پر شور مردم استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد. مردم چهارمحال و بختیاری زودتر از استان های دیگر با حضور پر شور خود در خیابان ها وحدت و یکپارچگی و ولایتمداری خود را به جهانیان اثبات کردند و توطئه دشمن را شکست دادند.

مردم در حماسه ۹ دی بصیرت بالا و هوشیاری در مقابل توطئه های دشمن را به نمایش گذاشتند رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی یکی از حماسه های بی نظیر در طول تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: حماسه ۹ دی بیانگر وحدت، یکپارچگی و ولایتمداری مردم بود.

علی گرجی تاکید کرد: مردم در حماسه ۹ دی بصیرت بالا و هوشیار در مقابل توطئه های دشمن، غیر دینی و انقلابی به نمایش گذاشتند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مردم استان چهارمحال و بختیاری حماسه ۹ دی را یک روز قبل تر از استان دیگر کشور رقم زند.

وی بیان کرد: مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی در حالی به خیابان آمدند، دمای هوا بسیار سرد بود و آن روز یکی از سردترین روز های سال بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مردم با وجود سردی هوا به میدان آمدن تا فتنه دشمن را ریشه کن کنند و انقلاب اسلامی در مسیر آرمان های خود حرکت کنند.

حماسه ۹ دی انقلاب را بیمه کرد

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری نیز با اشاره به حماسه ۹ دی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حماسه ۹ دی یکی از مهمترین روز های تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود.

حجت‌الاسلام سید عزیز الله میراحمدی بیان کرد: حماسه ۹ دی بار دیگر انقلاب را بیمه کرد و دشمن را شکست بسیار سختی داد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری بیان کرد: حماسه ۹ دی یکی از نقطه های نورانی در طول تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود که توسط مردم خلق شد.

وی بیان کرد: حماسه ۹ دی روز دشمن شناسی مردم ایران است که با حضور به موقع خود فتنه و توطئه دشمن را خنثی کردند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری بیان کرد: تبیین این حماسه تاریخی بسیار ضروری است و از تمام ظرفیت ها برای بیان زوایای مختلف این حماسه بهره گیری کرد.

وی تاکید کرد: دشمن در حال حاضر از تمام ظرفیت های خود در حال استفاده است تا وحدت حاکم در کشور را خدشه دارکند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری ادامه داد: دشمن می خواهد با خدشه دار کردن وحدت حاکم در جامعه به اهداف شوم و توطئه های خود جامعه عمل بپوشاند.