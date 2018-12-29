به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش «شب»، صحرا فتحی نویسنده و کارگردان نمایش «شب» درباره اجرای این نمایش در شهرهای مختلف ایران گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام فاطمیه و همچنین نامشخص بودن وضعیت پردیس تئاتر شهرزاد، گروه اجرایی تصمیم گرفت که اجراهای تهران خود را متوقف و به شهرهای دیگر سفر کند.

وی ادامه داد: ما از اتفاقی که برای پردیس تئاتر شهرزاد افتاده است ناراحت هستیم و امیدواریم که هر چه زودتر حل‌ شود اما گروه اجرایی باید در شرایطی مناسب و به دور از حاشیه به کار خود ادامه دهد که در حال حاضر این شرایط‌ میسر نیست.

فتحی در پایان گفت: نمایش «شب» بعد از اجرای موفق خود در شهر بندرعباس تا پایان دی به شهرهای مختلف‌ ایران سفر می‌کند که به زودی برنامه آن را اعلام می‌کنیم.

نمایش «شب» با بازی (به ترتیب حروف الفبا) بهنوش بختیاری و سروش جمشیدی از ۲ دی اجراهای خود را آغاز کرد که بنا به اتفاقات پیش آمده در پردیس تئاتر شهرزاد پس از ۳ اجرا متوقف شد.

عکس کنار خبر از حسین حاجی بابایی است.