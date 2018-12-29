حماسه ۹ دی تجلی حضور بصیرت مندانه مردم ایران در دفاع از نظام بود

مولوی عبدالستار حسین زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز ۹ دی تجلی گاه حماسه حضور مردم برای بصریت افزایی و پشتیبانی از نظام و رهبری است.

وی افزود: حضور پررنگ مردم در روز ۹ دی سال ۸۸ برگ زرینی در پیشینه ملت های جهان است که می تواند الگو و سرمشقی برای همه جهانیان باشد.

مولوی حسین زهی بر ضرورت دشمن شناسی و مقابله با آنها تاکید کرد و گفت: دشمن در کمین است تا از کوچک ترین فرصت ها و تهدید های جامعه برای ضربه زدن به مردم و موجودیت دین اسلام استفاده کند.

وی تصریح کرد: انتظار می رود مسلمانان در سایه تدبیر، انسجام و همدلی دشمنان را در تحقق اهداف شوم و ناپسند خود مایوس و ناکام کنند.

مدیر مجمتع دینی حنفاء خاش ادامه داد: استبکار و مجموعه دست نشادگان آنها با تلاش و برنامه ریزی به دنبال ایجاد فتنه و آشوب در کشور هستند که پیوند مستحکم مردم ایران با نظام و رهبری رمز برچیده شدن این توطئه ها است.

این عالم اهل سنت یاد آورشد: نقش علما و روحانیون در کنار مردم برای خنثی کردن این دسیسه ها در تاریخ انقلاب اساسی و راهگشا بوده است.

وی اعمال تحریم های ظالمانه بر مردم ایران را به دلیل شکست دشمن در عملی کردن نقشه ها و برنامه های از پیش تعیین شده دانست و افزود: امروز دشمن با استفاده از ظرفیت جنگ نرم به دنبال ایجاد فتنه و آشوب در کشور است اما قطعا همچون همیشه حضور و پشتیبانی مردم عامل شکست و تزلزل دشمنان اسلام است.