تسلا به دنبال داوطلب برای آزمایش سیستم کاملا خودران خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تسلا به دنبال افراد بیشتری است تا سخت افزار «اتو پایلوت» آن را به عنوان یک سیستم کاملا خودران آزمایش کنند.

الون ماسک با ارسال ایمیلی به کارمندان خود سعی دارد چند شرکت کننده داخل شرکت برای تست بتای این سیستم بیابد. این بخشی از برنامه آماده سازی تسلا برای عرضه Hardware۳ است که یک شبکه عصبی رایانشی است و برای کاملا خودران شدن خودرو ابداع شده است.

ماسک در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی با ارسال بیانیه ای اعلام کرد در جستجوی ۱۰۰ تا ۲۰۰ داوطلب است که در تست داخلی این سیستم شرکت کنند.

بسته قابلیت های خودرانی کامل ۸ هزار دلار هزینه دارد که به قیمت خودرو افزوده می شود.