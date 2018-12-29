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۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۶

رئیس اورژانس گیلان خبر داد:

حادثه در شهرک صنعتی رشت/۱۴ نفر مصدوم شدند

حادثه در شهرک صنعتی رشت/۱۴ نفر مصدوم شدند

رشت- رئیس اورژانس گیلان از تصادف یکدستگاه کامیون با یکدستگاه مینی بوس در شهرک صنعتی رشت خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۴ نفر مصدوم شدند.

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ساعت ۶:۱۵ صبح امروز یکدستگاه کامیون و مینی بوس در ورودی شهرک صنعتی رشت با هم تصادف کردند که بر اثر این حادثه ۱۴ نفر مصدوم شدند.

اسدی با اشاره به اینکه به محض اطلاع از این حادثه ۴ دستگاه آمبولانس و یکدستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند، افزود: مصدومان برای مداوا به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شدند.

وی به وضعیت مصدومان این حادثه اشاره کرد و گفت: وضعیت عمومی بیماران مطلوب بوده و مصدوم بدحالی نداریم.

رئیس اورژانس گیلان ادامه داد: این مینی ۱۴ سرنشین داشته که ۱۰ نفر آنها بانوان و چهار نفر نیز آقایان هستند.

کد مطلب 4497935

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