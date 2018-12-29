به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی کتابباز امشب شنبه ۸ دی با حضور محمدمهدی سیار شاعر و مدرس دانشگاه از شبکه ۵ نسیم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشود.
سیار در این برنامه مهمان سروش صحت بوده و راجع به رابطه بین شعر و فلسفه، وضعیت رمان و اشعار ایرانی در حال حاضر صحبت میکند. اهمیت پاتوقهای ادبی از دیگر محورهای گفتگوی این برنامه است.
مجموعه شعر سیار با عنوان «حقالسکوت» در سال ۱۳۸۹ برگزیده بیستونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش ادبیات شد. او در زمینه ترانهسرایی و همچنین شعر برای مداحی نیز طبعآزمایی کرده است. اشعار سیار را خوانندگانی مانند نیما مسیحا، سالار عقیلی، فریدون بیگدلی و حامد زمانی و نیز مداحانی نظیر صادق آهنگران و میثم مطیعی اجرا کردهاند.
بخش دوم برنامه کتاببار (بخش ثابت شنبه شبها) به صحبتهای رشید کاکاوند درباره شیرینیهای شعر و ادبیات فارسی اختصاص دارد.
این برنامه تلویزیونی امشب شنبه ۸ دی از ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش میشود و تکرار آن ساعت ۱ بامداد، ۸ صبح و ۱۳ روز بعد خواهد بود.
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