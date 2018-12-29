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۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۱

فرهنگ و ارشاد هرمزگان اعلام کرد:

هیچ کنسرتی همزمان با عزای عمومی در بندرعباس برگزار نشده است

هیچ کنسرتی همزمان با عزای عمومی در بندرعباس برگزار نشده است

بندرعباس - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نسبت به انتقادات مطرح شده در خصوص برگزاری کنسرت بهنام بانی در بندرعباس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان آمده است: صدور مجوز اجرای کنسرت ها در کشور از یک قانون مشخص و سختگیرانه به لحاظ نظارت تبعیت می کند و در صدور هرمجوز به صراحت بر لغو کنسرت ها در مناسبت های عزاداری و ایام وفات تاکید شده است.

در خصوص کنسرت اجرا شده در بندرعباس باید تاکید کرد تمام برنامه های مجور دار در روز عزای عمومی که از سوی دولت اعلام شد در تالار شهید آوینی و فرهنگسرای طوبی لغو شد و حتی برای حفظ حرمت لغو برنامه های تا پایان هفته تمدید شد.

کنسرت برگزار شده در بندرعباس مربوط به یک روز قبل از اعلام عزای عمومی بوده که طبق روال معمول برگزار شده است. مجوز کنسرت ها با هماهنگی چند نهاد نظارتی و با کسب استعلام های مختلف صادر می شود. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با حضور سرپرست که از مدیران با سابقه و آشنا به مسائل است اداره می شود.

از مردم و شهروندان عزیز نیز توقع می رود که به شایعات نادرست که توسط برخی افراد نا آگاه به قوانین در فضای مجازی منتشر می شود توجه نکنند و سعی نمایند اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت های معتبر کسب کنند.

کد مطلب 4497947

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