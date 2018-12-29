رونمایی از فاز جدید ناوگان فروشگاه مجازی شهروند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیریت فروشگاههای زنجیرهای شهروند پنجم دیماه ۹۷، در نشستی مشترک، شرکتهای «گسترش پخش سانا» و «تجارت الکترونیک ارتباط فردا» از بخش خصوصی را، به عنوان شرکای تجاری این فروشگاه در جهت ارائه خدمات تحویل سفارش درب منزل (دلیوری) معرفی کردند. تحویل سریع و درب منزل تمام کالاهای موجود در این فروشگاه با ناوگان مدرن، از نکات برجسته این خدمت جدید است.
دکتر مسعود سریعالقلم مدیرعامل شرکت خدماتی کالای شهروند با اشاره به استقبال روزافزون مشتریان این فروشگاههای زنجیرهای از سیستم خرید آنلاین تصریح کرد: در سالهای اخیر هر ساله شاهد رشد صددرصدی میزان سفارشهای آنلاین از فروشگاههای شهروند بودهایم. این موضوع ما را ملزم کرد که با مطالعه و نیازسنجی مشتریان، برای توسعه خدمات خود از بخش خصوصی دعوت به مشارکت کنیم.
روش سفارش آنلاین به فروشگاههای شهروند و تحویل درب منزل تقریبا از ۷ سال پیش از تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ فعال شد اما افزایش تعداد مشتریان در سالهای اخیر موجب شد تا مدیران این فروشگاههای زنجیرهای، شیوه سنتی ارسال محصولات را برای پاسخگویی به حجم سفارشها ناکافی تشخیص دهند.
به گفته مدیرعامل شرکت شهروند مقرر شد که توسعه ناوگان حمل و نقل فروشگاه مجازی به بخش خصوصی واگذار شود تا از ظرفیتهای این بخش نیز به خوبی استفاده شود.
از این رو با اعلام آمادگی شرکت «گسترش پخش سانا»، برخوردار از سیستمهای مدرن توزیع و پخش و از برترینهای این حوزه، سرمایهگذاری و تامین ناوگان حمل ونقل مورد نیاز برای توسعه بخش فروش مجازی شهروند به این شرکت واگذار شد.
مجید رویگر حق رو ، مدیرکل بازاریابی شرکت گسترش پخش سانا در مورد اهمیت این رویداد و اثر آن در تحول فروش آنلاین و تحویل کالا در تهران گفت: «فروشگاههای زنجیرهای شهروند با مزیت استراتژیک رقابتی در فروش آنلاین و تحویل کالاهای مورد نیاز خانوارهای تهرانی درکنار ناوگان مجهز و مدرن شرکت گسترش پخش سانا که بهطور اختصاصی برای اجرای این سرویس بهصورت شبانهروزی در تهران استخدام شده و آموزش دیدهاند، در تعامل با یکدیگر، میتوانند تجربه خرید ساده، سریع و ارزان کالاهای مورد نیاز خود از فروشگاههای شهروند را در اختیار همهی شهروندان تهرانی قرار دهند و از این طریق به کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، اشتغالزایی و افزایش رضایتمندی شهروندان تهرانی کمک کنند».
وی در این زمینه افزود: «فراوانی شعب، تنوع کالا، قیمت مناسب، تحویل ۲۴ ساعته (بهزودی) و تحویل در درب واحد آپارتمان – و نه درب ساختمان – از مزایای اصلی سرویس جدید فروش اینترنتی فروشگاههای شهروند است که با مشارکت شرکت گسترش پخش سانا اجرایی خواهد شد».
این مشارکت شهروند با شرکتهای بخش خصوصی، با کمک به توانمندی بیشتر بخش خصوصی موجب افزایش کیفیت خدماتدهی در سراسر شهر تهران خواهد شد که به زودی بهصورت ۲۴ ساعته اقدام به تحویل سریع کالاهای موردنیاز شهروندان خواهد کرد. در طی این مشارکت، فروشگاههای شهروند برای توسعه خدمات پرداخت خود نیز با شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا که با شبکهای از تیمهای خلاق و کسب و کارهای نوین،ارایه دهنده راهکارهای نوآورانه در حوزه پرداخت الکترونیکی است همکاری خواهد کرد.
با توجه به رویکرد شهردار جدید تهران که با شعار «تهران شهری برای همه» درصدد توسعه عادلانه خدمات به همه شهروندان است، توسعه فروش آنلاین شهروند نیز امکان دسترسی همه شهروندان را به مایحتاج خود با قیمت مناسب فراهم خواهد کرد.
گفتنی است در حال حاضر، شعبههای فروشگاه های زنجیره ای شهروند در سراسر شهر تهران فعال هستند و دو فروشگاه این مجموعه واقع در بیهقی و بوستان بهصورت ۲۴ ساعته به مشتریان خود خدمات ارائه میدهند. فعال کردن فروشگاه اینترنتی بهصورت ۲۴ ساعته در برنامههای آتی شهروند قرار گرفته است. به گفته مدیران فروشگاههای زنجیرهای شهروند و شرکت سانا، برای اجرای تحویل ۲۴ ساعته کالا در تهران، مطالعات لازم انجام شده و طرح در دست برنامهریزی نهایی و اخذ مجوزهای لازم برای اجرا است.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما